Румъния: Показахме какво значи да сме съюзници на НАТО

"Румъния е сигурна страна, дори още по-сигурна." Това са думи на румънския президент Никушор Дан след разговор днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Алианса в Брюксел. Двамата са обсъдили ситуацията на Източния фланг на НАТО, Черноморския регион и евроатлантическите отношения, съобщават румънски медии.

"Говорихме за нови способности за страните в Източния фланг в рамките на програмата "Източен страж". Говорихме за Черно море. НАТО ще има среща по темата за Черно море и по нашия проект за хъб", заяви Никушор Дан, цитиран от телевизия "Диджи 24".

"Румъния прие американско отбранително оборудване. Ние сме съюзници тогава, когато нашият партньор е в нужда. Това означава да си съюзник", изтъкна държавният глава.

Още: Украйна и Румъния започват военно сътрудничество и съвместно производство на оръжие (СНИМКИ, ВИДЕО)

Той добави, че генералният секретар на НАТО ще пристигне в Румъния за участие в срещата на формата Букурещ-9 (Б-9), предаде Аджерпрес.

От своя страна Марк Рюте заяви, че "в последните дни имаше действия, които показаха, че НАТО може да отбранява Източния фланг". "Когато беше подложен на изпитания, Алиансът отговори решително. Видяхме това след прехващането на балистичните ракети, изпратени откъм Иран", добави той.

Рюте подчерта, че Румъния е надежден съюзник от над 20 години и играе стратегическа роля в Източния фланг, включително в Черно море.

Той допълни, че от обявяването на програмата „Източен страж“ през септември миналата година броят на силите на НАТО в региона се е увеличил. "Бдителни сме и подготвени да отбраняваме всеки сантиметър от съюзническата територия", подчерта генералният секретар на НАТО.

Още: Румъния следва България: Надежди до 3 години да покрие условията за еврозоната

"Никушор, признателен съм Ви, че гарантирахте, че нашата позиция в Източния фланг е силна. Можем да разчитаме на Румъния и Румъния може да разчита на НАТО", каза още Рюте.