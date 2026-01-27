Река отнесе десетки агнета и овце близо до българо-македонската граница (ВИДЕО)

Поради обилните валежи в района на Струмишко, Северна Македония водата от река Тръканска отнесе 120 агнета и 100 овце от обора на Никола Колев в струмишкото село Костурино. Придошлата вода от реката влачила добитъка по пътя си, като всичко се случило за по-малко от 10 минути, предаде македонската медия "360 степени". Собствениците им за съжлаение не успели да ги спасят, тъй като имало риск и за техния живот, става ясно още от материала.

Заради бързата и покачваща се вода, която достигаше над два метра, не успяхме да отворим обора и да извадим агнетата и овцете. Щетите са големи. В един момент имаше опасност водата да отнесе мен и брат ми Никола, но успяхме да се спасим", разказва Зоран Колев, брат на собственика на плевнята.

Щетите са докладвани на община Струмица, но и на други компетентни служби, които трябва да излязат на място и да установят размера на щетите. Дъждовете в Струмица са причинили наводнения и на земеделски площи и дворове в селата Муртино и Съчево.

Силните дождови предизвикаа штети на земјоделците во село Муртино - Струмичко.



Видео: Agrotim pic.twitter.com/wrqerLpzGb — TV21 (@TV21HD) January 26, 2026

Мерките на властите

Кметът Петър Янков информира вчера, че е посетил критичните точки в село Муртино и околността, като добави, че на място са екипи от ПУ „Комуналец“ с механизация.

„Последиците от циклона, който удари нашия югоизточен регион, допринесоха за обилни валежи, покачване на нивото на водата, преливане на речни корита и наводнения. Нашата техника и екипи остават на място на всички места, където се очаква времето да е критично. Дъждът ще продължи да вали през следващите дни и ние ще следим отблизо ситуацията", обясни той.

Количествата дъжд

Според сутрешните измервания на Метеорологичната и хидрологична служба, до момента в Струмица са паднали около 20 литра дъжд на квадратен метър. ОЩЕ: Опасност от преливане на реки в Северна Македония