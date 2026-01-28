"Не ги докосвайте": Мъртви лебеди притесниха властите в Хърватия

Десет мъртви лебеда са били открити в района на хърватските езера Шодерица и Йегениш. Макар и пробите да са изпратени за анализ, властите апелираха хората да не ги докосват и да избягват райони, където живеят диви птици, предаде хърватската медия "Индекс". "Ако забележите мъртви птици, не се приближавайте до тях и не ги докосвайте", преудпреждават от Щаба за гражданска защита на Копривнишко-Крижевашка област.

Медията припомня, че миналата година на същите места са били открити мъртви птици, а анализите са показали, че причината за смъртта е птичи грип.

Още съвети към гражданите

Властите в Хърватия също така съветват да се избягва довеждането на домашни любимци на места, където са наблюдавани мъртви животни.

Самоинициативното отстраняване на мъртви животни е строго забранено.

Властите също така поискаха от гражданите, които забележат мъртви птици, да се обадят в Центъра на 112, а отстраняването и обезвреждането да бъдат извършени от оторизирана ветеринарномедицинска служба.

Птичият грип в Европа

Припомняме, че през декември испанските власти откриха четири огнища на птичи грип при диви птици в централния район на Мадрид, където горските служители са събрали стотици мъртви щъркели.

Пчитият грип не подмина и страната ни, като в началото на януари над 100 000 птици бяха унищожени.

Става въпрос за огнища в две ферми. Едната от тях беше край Асеновград, Област Пловдив, като в нея се отглеждаха 90 000 кокошки носачки. Другата засегната ферма беше в пазарджишкото село Тополи дол, където се отглеждаха 15 000 патици. ОЩЕ: Унищожават над 100 000 птици заради огнища на птичи грип