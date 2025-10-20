89 натровени с храна от топла витрина, 34 от тях са деца и са в болница - случай от Бурятия (ВИДЕО)

89 души са били отровени с готова храна, от топлата витрина на супермаркет в Бурятия. Става въпрос не за един магазин, а за няколко, които са част от търговската верига "Николаевски", по думите на здравния министър на Бурятия Евгения Лудупова, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Към тази сутрин цели 55 от натровените са приети в болница, включително 34 деца. 11 от всички приети са диагностицирани със салмонела. Един от приетите е интензивно отделение, в много тежко състояние.

Съгласно известното досега, натровените хора са яли шаурма и онигири (японски оризови топки). Готовата храна е произведена от местната компания "Восток". Търговската верига обяви официално, че нейният доставчик "Восток" ООД провежда вътрешно разследване съвместно с Роспотребнадзор.

Разследващи от Следствения комитет на Русия са задържали ръководителя на производството на отдела за готова храна на "Восток" - става въпрос за отдела, правил доставите за "Николаевски". "Въз основа на доказателства, събрани по време на първоначалното разследване, на жената е повдигнато обвинение в извършване на престъпление по чл. 238, чл. 238, чл. 2 от Наказателния кодекс на Русия (производство с цел продажба и продажба на стоки, неотговарящи на изискванията за безопасност на потребителите, довели до причиняване на тежка телесна повреда по небрежност)", съобщава Следственият комитет на Руската федерация в канала си в Телеграм.

