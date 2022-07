Опозицията сложи табела "НЕ!" пред Фон дер Лайен в парламента на РСМ (ВИДЕО)

Днес, 14 юли, народните представители в РСМ водят дебати за френското предложение и трябва да решат дали да го приемат и така да започнат процеса по евроинтеграция. През юни българският парламент вдигна ветото над Северна Македония, а управляващата партия на Социалдемократическия съюз вече обяви подкрепа за предложението на френското председателство на ЕС.

🔴LIVE: Speech by President von der Leyen at the Parliament of North Macedoniahttps://t.co/iBsAl9ZYrJ