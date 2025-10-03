Първият сняг дойде и в Гърция (ВИДЕО)

Първите снеговалежи за сезона пристигнаха в Гърция, покривайки високопланинските райони на планината Олимп, Каймакцалан и Фалакро в нощта от сряда до четвъртък. Очакваше се снежната покривка да се разшири допълнително от четвъртък вечерта до петък, тъй като температурите спаднаха рязко, предаде гръцкото издание Kathimerini.

„Снегът в началото на октомври е изключително рядък в Гърция“, каза пред „Катимерини“ Ставрос Дафис, изследовател в групата METEO към Националната обсерватория в Атина.

Според Дафис, само четири предходни години – 1983, 1989, 1995 и 2002 – са регистрирали подобно ниски температури в началото на октомври, въпреки че не е ясно дали тогава е валяло сняг. Последният сравнително обилен октомврийски снеговалеж е паднал в края на октомври 2017 г.

Остава несигурно дали този необичаен сняг в началото на сезона е аномалия или знак за по-влажна и снежна зима, която предстои.

Дългосрочните тенденции показват ясен спад в снеговалежите в цяла Гърция, като изследователите на METEO отбелязват, че между 1991 и 2020 г. продължителността на снежната покривка е намалявала с около 1,5 дни годишно.