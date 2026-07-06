Внимавайте да не ви глобят в Скопие: Нова система изненада шофьорите

Новата система на Скопие „Безопасен град“ регистрира над 58 000 нарушения на движението за по-малко от пет месеца, докато в цялата страна през първите четири месеца от прилагането ѝ, са издадени над 11 000 фиша за превишена скорост, съобщи македонската медия "Вечер". Цифрите показват, че системата се превръща в един от основните механизми за санкциониране на безразсъдни шофьори, а Министерството на вътрешните работи съобщава, че всички камери на „Безопасен град“ работят, т.е. записват нарушенията на движението.

Какви са най-честите нарушения?

Най-големият брой нарушения, или 54 160 от тях, са за превишена скорост.

Следват 3028 нарушения за управление на превозно средство с изтекъл лиценз, както и 1091 нарушения за преминаване на червен светофар. С

татистиката не регистрира нарушения на 1 февруари, 16 март и 14 юни, което е посочено и в официалните данни.

Глобите и от какво зависи размерът им

От друга страна, за периода от февруари до май тази година, полицейските служители в цялата страна са издали 11 255 глоби за превишаване на скоростта, 301 за шофиране без шофьорска книжка и 92 за преминаване на червен светофар.

Според действащия Закон за безопасност на движението по пътищата, глобите за превишена скорост зависят от това с колко е превишена ограничението на скоростта и варират от 15 до 300 евро, а в по-сериозни случаи се налага забрана за управление на моторно превозно средство. Шофирането без шофьорска книжка и преминаването на червен светофар се наказва с глоба от 250 евро.

Така, въз основа на 301 наказания за шофиране без книжка и 92 наказания за преминаване на червен светофар, изчисленията показват, че бюджетът потенциално получава 98 250 евро, при условие че всички глоби бъдат събрани. Приходите от глоби за превишена скорост не могат да бъдат точно изчислени, защото размерът им зависи от тежестта на нарушението. ОЩЕ: Може ли с чехли? Откога влиза в сила аптечката? Край на митовете за гръцките правила за движение