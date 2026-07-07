Графикът е готов: Загатване кога през май ще е "Евровизия" и кога пускат билетите

Вече има предположение кога през май следващата година ще се проведе песенният конкурс на "Евровизия" в България. Причината е разкритият предварителният график на "Евровизия 2027", пише Eurovision Spot.

До края на месец юли трябва да бъде избран градът-домакин, като има 4 кандидатури - София, Бургас, Варна и Пловдив.

БНТ получи официалните насоки за организацията на конкурса от EBU, а директорът на конкурса Мартин Грийн похвали страната ни за ентусиазма и ефикасността още в началния етап на подготовката.

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Разчетът е направен

В плана за действие за "Евровизия" има списък с конкретни дати и срокове за изпълнението на определени задачи, свързани с приемането на най-голямата музикална надпревара в света у нас, пише eurovision-bulgaria.

До 31 юли ще бъде обявен градът домакин. Обикновено това е съпътствано от публикуването на датите за двата полуфинала и големият финал, като най-вероятно те ще се проведат на 11, 13 и 15 май, имайки предвид графика за демонтаж на сцената.

Назначението на изпълнителен продуцент, творчески директор и ръководител на шоуто трябва да се случи преди 30 август, а до 10 септември трябва да бъде финализиран договорът със залата. В рамките на месец септември също ще бъдат разпределени допълнителните пространства в и около залата-домакин- в това число влизат гримьорни, прес център, костюмни помещения, VIP зони и други.

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До 10 октомври ще станат ясни потенциалният бюджет и източниците на финансиране, които биха могли да са както държавни, така и под формата на частни спонсори. През ноември ще стане ясна творческата идентичност на изданието на Евровизия в България, ще бъдат подписани договори с хотелите. Отделно от това, на базата на минали издания, можем да се предположи и че подборът на доброволци би трябвало да започне в началото на декември. Януари пък обикновено е месецът, когато започва продажбата на билети за репетициите и шоутата на живо.

Крайният срок за създаването на транспортен план, както и за избор на водещи и сценаристи, е април 2027 г. Между март и април започва и периодът, в който залата трябва да бъде свободна и да запчоне строежа на сцената, както и техническите и т.нар. stand-in репетиции.

Графикът

Обявяване на града-домакин на Евровизия 2027 - 31 юли

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Назначаване на изпълнителен продуцент, креативен директор и шоурънър на конкурса - 30 август

Дизайн на пресцентър, съблекални и VIP зона / Технически спецификации за публичната поръчка - 30 септември

Прогнозен бюджет и модел на финансиране - 10 октомври

Споразумения с делегациите и хотелите за пресата / Начало на избора на водещи и екип за сценаристи - ноември

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Креативна концепция и официална визуална идентичност - 15 декември

Стартиране на официалния сайт - Начало на 2027 г.

Стартиране на публичната поръчка - януари

Продажба на билети - януари - май

План за транспорт / Край на избора на водещи и сценарист - април

Ремонтни дейности по мястото - 1-20 април

Временни инсталации - 13 април - 31 май

Демонтаж и предаване на мястото - 18-24 май

Имайки предвид датите на демонтаж на сцената и останалата прилежаща инфраструктура, може да се направи обосновано предположение, че полуфиналите на "Евровизия 2027" в България вероятно ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал ще е на 15 май.