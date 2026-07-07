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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 07.07.2026

07 юли 2026, 10:21 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 07.07.2026

Днешният ден ще предложи много емоции на феновете на футбола, тениса и колоезденето. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада вече е във фазата на елиминациите. Междувременно българският първенец Левски ще се изправи срещу Борац Баня Лука в първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Третият за годината турнир от Големия шлем Уимбълдън също е в разгара си, а това важи и за едно от най-известните колоездачни състезания в света – Тур дьо Франс.

Какво може да гледате по телевизията днес:

14:00 Колоездене: Тур дьо Франс, четвърти етап, мъже, Евроспорт 1

15:30 Тенис : Уимбълдън, Евроспорт 2

19:00 Футбол:: Аржентина – Египет, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

21:30 Футбол: Борац – Левски, Шампионска лига, Диема спорт

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23:00 Футбол: Швейцария – Колумбия, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

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Уимбълдън Шампионска лига Левски Тур дьо Франс Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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