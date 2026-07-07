За седмица на пътя: Гигантско число нарушения на тирове, масово карат в изпреварваща лента (ВИДЕО, СНИМКИ)

Само за периода от 30 юни до 6 юли 2026 г. са установени 2673 нарушения при тежкотоварни МПС. От тях 2145 (малко над 80%) са за движение в лента за изпреварване, където това е забранено, 399 са за неплатен тол, 107 са за претоварване, 7 са за движение в аварийна лента, а 15 са за неизползване на обезопасителни колани. Тези официални данни са получени от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

"Може и да ви се струват като статистическа подробност, но всъщност те са диагноза за системен проблем", пише във Facebook ръководителят на неправителствената организация Диана Русинова.

"В България отново се прави опит разговорът за тежките пътни инциденти да бъде заключен само в една тема - инфраструктурата. Европейският център за транспортни политики многократно е обръщал внимание именно на състоянието на инфраструктурата като ключов елемент от системата за безопасност по пътищата. Състоянието на настилката, маркировката, ограничителните системи (мантинелите) и организацията на движението са ключови фактори за безопасността и това е неоспорим факт. Но когато тежкотоварен автомобил изпреварва на място, на което това е забранено, претоварен е, не е заплатил дължимата тол такса, техническото състояние на превозното средство не отговаря на минималните изисквания или водачът не спазва времената за управление и почивка, вече не говорим само за лошото състояние на пътищата. Говорим за контрол. Или по-точно - за липсата му", добавя тя.

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На 1 юли беше съобщено, че Националното тол управление започва да регистрира нарушенията на тежкотоварни автомобили при движение в изпреварващата лента, като доказателственият запис се предоставя на МВР за последващи действия. Това означава, че държавата вече разполага с технически инструмент, чрез който вижда и заснема нарушителите. Но въпросът е какво правят след това контролните органи.

Серия от тежки инциденти на пътя

На този фон наблюдаваме серия от тежки катастрофи с камиони. На 22 юни на АМ „Струма“, при Кочериново, товарен автомобил застига и удря друг товарен автомобил.

На 24 юни на АМ „Тракия“, край Ямбол, тежкотоварен автомобил преминава през мантинелата и удря лек автомобил, като загиват трима души, от които две деца: Бащата на Сияна със скандално разкритие за катастрофата на АМ "Тракия" (СНИМКИ).

На 25 юни камион преминава през мантинела и се удря в автомобил в района на Мало Бучино.

На 26 юни водач на камион катастрофира на АМ „Тракия“ в района на Карнобат.

На 3 юли две катастрофи с тежкотоварни камиони блокират движението по АМ „Хемус“ край София за часове: Тир катастрофира на АМ “Хемус“, движението е затруднено.

Как работи "Автомобилна администрация"?

"На този фон Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ продължава да изглежда като контролен орган, който работи в административен режим, а не в режим на реален контролен орган или още като важно звено от общите усилия за пътна безопасност", смята Русинова и изтъква как тежкотоварният трафик не се движи само в делнични дни от 9 до 17:30 ч., каквото е работното време на ИААА.

"Тук е големият институционален проблем. ИААА има отношение към обществения превоз на товари, техническата изправност, превозите на опасни товари, водачите, квалификацията, режимите и контрола върху транспортната дейност. МВР има отношение към поведението на пътя и санкционирането на нарушенията. Националното тол управление вече установява конкретни нарушения. Ако тези три системи не работят като една превантивна мрежа, резултатът е предвидим: нарушенията се натрупват, рискът се повишава, а обществото научава за проблема чак когато има катастрофа, жертви и тапи по пътищата ни", пише Русинова.

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Затова, по думите ѝ, е недопустимо акцентът да се измества само към инфраструктурата. "Това показва или непознаване на материята, или удобен опит да се прикрие безпомощността и липсата на реална воля за работа от страна на контролните органи. Пътната безопасност не е само асфалт и мантинели. Тя е и контрол върху водача, превозвача, товара, техническото състояние, спазването на забраните, режима на движение и последващата санкция. Без това и най-добрият път може да се превърне в място на тежък инцидент", смята тя.

"Разследването на причините за всяка катастрофа е необходимо. Но истинската роля на държавата не е да обяснява защо са загинали хора. Истинската роля е да не се стига до загинали хора. Това означава превенция или контрол преди инцидента, а не оправдания след него", добавя Диана Русинова.

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Нарушенията на тежкотоварни камиони

По-рано тя призова Министерството на транспорта и МВР да започнат масирани проверки на обществения превоз на товари, най-вече на чуждите водачи. Добави и снимка на камиони, които са молдовски и румънски. В петък, 3 юли, при пътния инцидент на АМ "Хемус", масово са минавали през лентата за принудително спиране, и то напълно обезпокоявани, докато останалите са били в задръстване.

"Ето така изглеждат истинските убийци на пътя" - пише в своя публикация Николай Попов - бащата на Сияна, която загина в катастрофа с тир край Телиш. Попов споделя в социалните мрежи кадри, на които се вижда как водач на камион изпреварва друг тир в насрещното платно. На друга снимка се вижда лека кола, която се движи в насрещното.

"Не знаете от кой завой ще излезе такъв човек. Не знаете дали след секунди няма да навлезе във вашата лента, да изпревари без видимост или да лети с безумна скорост. После винаги следва едно и също – оправдания. Виновен е дъждът. Виновен е асфалтът. Виновна е мантинелата. Виновна е спуканата гума. Само не и човекът зад волана. Докато продължаваме да приемаме подобно поведение за "нормално“, ще продължаваме да броим убити и ранени. Пътят не прощава безразсъдството. А обществото и държавата нямат право повече да го оправдават" пише бащата на Сияна.

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