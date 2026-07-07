Гришо след отпадането от Уимбълдън: Ще продължа да опитвам да спечеля турнир от Големия шлем!

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров говори пред медиите, след като отпадна от тазгодишното издание на Уимбълдън. Както е известно, родният тенисист бе на крачка от класиране на 1/4-финалите на надпреварата, но отстъпи пред Артър Фери с 2:3 сета. След края на срещата хасковлията сподели, че ще продължи да опитва да спечели титла от турнир от Големия Шлем.

Димитров допълни, че е допуснал твърде много непредизвикани греши в мача срещу Фери и това му е коствало победата. Българинът бе категоричен, че е на възраст, на която трябва внимателно да следи всичко, което прави – на корта и извън него.

„Трябва да се боря още по-усилено от преди“

Grigor Dimitrov says he's going to choose to see his loss to Arthur Fery at Wimbledon as a happy moment, 'At least now I know that I just didn't have enough in me to make it happen. But listen. I'm going to try again' 🥹



"Obviously, it's been 52 weeks to this day, same round,… pic.twitter.com/WzcOV4Xtmu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026

„Допуснах твърде много грешки, просто твърде много. Когато водех, не успях да затвърдя предимството. Концентрацията ми не беше толкова добра, колкото исках. Мога да седя тук и да ви дам още петнадесет причини, за да обясня загубата си, но това е реалността. Нивото му не ме изненада. Знаех, че е воин и ще се бори докрай. Когато дойдоха големите моменти, той беше този, който диктуваше играта“.

„Да спечеля турнир от Големия шлем? Ще продължа да опитвам. Трябва да бъда много по-селективен във всичко, което правя, на корта и извън него. Колкото по-възрастен ставаш, толкова по-усилено трябва да работиш, за да останеш на върха“.

„Не можеш да промениш курса след 52 седмици и да очакваш да играеш невероятен тенис. Сега трябва да се боря още по-усилено от преди. Ще спечеля ли турнир от Големия шлем? Не знам. Но продължавам да си давам възможности да стигна до там. Целта да спечеля турнир от Големия шлем никога не е изчезвала. Ще продължа да опитвам“, заяви Григор Димитров.

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