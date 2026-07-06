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Муцунски заговори от името на НАТО на срещите си в Катар

06 юли 2026, 16:41 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Timco Mucunski
Муцунски заговори от името на НАТО на срещите си в Катар

Македонският външен министър Тимчо Муцунски, който е на работно посещение в Катар, се срещна тази сутрин със заместник министър-председателя и държавен министър на отбраната шейх Сауд бин Абдулрахман бин Хасан бин Али Ал Тани, предаде македонската медия "Независен". Двамата са обсъдилипо-нататъшното засилване на двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

"Обменихме и мнения относно актуалните регионални и международни предизвикателства пред сигурността. Подчертах нашата роля като държава членка на НАТО и приветствах ролята на Катар като важен партньор на Алианса“, информира Муцунски, добавяйки, че двамата потвърждават съвместния си ангажимент за опазване на мира, стабилността и сигурността чрез засилване на диалога и насърчаване на двустранното и многостранното сътрудничество.

Икономическото сътрудничество

Муцунски се срещна днес и с министъра на търговията и промишлеността на Държавата Катар, шейх Файсал бин Тани бин Файсал Ал Тани. Акцентът на срещата беше върху засилването на икономическото и търговското сътрудничество между двете страни. „Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество, както и създаването на нови възможности за свързване на бизнес общностите на двете страни. Съгласихме се, че положителната динамика в политическите отношения трябва да бъде последвана от по-интензивно инвестиционно и търговско сътрудничество, чрез конкретни инициативи. Същевременно обменихме мнения по конкретни области с потенциал за задълбочаване на икономическите отношения, увеличаване на търговския обмен и насърчаване на по-активно сътрудничество“, сподели ръководителят на македонската дипломация. ОЩЕ: Докато ЕП обсъжда бъдещето на Скопие: Муцунски ще дегустира вино в Лондон

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Катар НАТО Северна Македония Тимчо Муцунски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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