"Не ни питат как плащаме данъци, и ние няма да питаме от къде ще намерят пари": Майките на нов протест, искат депутатите да си намалят заплатите с 50%

Майките се вдигат на нов протест, разочаровани от липсата на активност от страна на властта по техните искания.

"Родителските грижи и майчинството не се нуждаят от съжаление, а от достойни условия, които да гарантират сигурност за българските семейства и бъдещето на децата ни. Тъй като към настоящия момент не е поет ясен ангажимент за изпълнение, дори частично, на поставените от нас искания в бюджет 2026 г., Гражданска инициатива "Родители за достойно майчинство" организира втори национален протест", се казва в позицията на протестиращите.

Новият протест на майките ще бъде на 14 юли 2026 г. (вторник) от 18:30 ч. в редица градове. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерски съвет.

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"Родители за достойно майчинство" настояват за увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството, ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, по-високо обезщетение за работещите майки, които се връщат на работа през втората година, равни детски надбавки за всички работещи родители, по-високи компенсации за децата без място в държавна ясла или градина и дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства.

Депутатите да си намалят заплатите с 50%

В документ с мотивите от исканията си протестиращите майки посочват и едно свое предложение за финансово съкращение, парите от което биха могли да се пренасочат към изпълнение на част от техните искания.

Майките предлагат, считано от 1 август 2026 г., да бъде извършено еднократно намаляване на възнагражденията на народните представители с между 30 и 50%, последвано от замразяване на тяхното ниво за период от минимум 5 години.

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"Мярката има за цел оптимизация на разходите за политическо представителство и освобождаване на бюджетен ресурс, който да бъде насочен към приоритетни политики в областта на демографската и социалната подкрепа", пише в мотивите към предложението.

Източник: БГНЕС

"Никой не ни пита откъде взимаме пари за данъци, защо ние да питаме откъде те ще намерят пари за бъдещето на страната?"

"Днес не говорим само за майчинството. Говорим за всяко семейство, което всеки ден се бори да осигури спокойствие, сигурност и достойно бъдеще на своите деца, особено след като са вложили много в страната... Защото парите за майчинството и децата вече не са стимули, а въпрос на оцеляване. На нация, която скоро може да изчезне. Никой не ни пита откъде ние взимаме пари да си платим данъците, е, ние защо да питаме откъде те ще намерят пари за бъдещето на страната?", пишат организаторите в социалните мрежи.

Те споделят, че датата 14 юли не е избрана случайно – тя съвпада с очакваното гласуване на държавния бюджет на второ четене.

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"Именно сега е моментът да покажем, че зад числата в бюджета стоят истински семейства, истински деца и истински истории", пишат организаторите и предупреждават, че ако се наложи, ще има и трети протест.

Исканията на майките

Протестиращите имат конкретни искания, които настояват да бъдат уважени в следващия бюджет:

МАЙЧИНСТВО

70% от средния осигурителен доход за втората година, но не по-ниско от 1 минимална работна заплата и не повече от 2 (Бюджет 2026). Сегашният размер е крайно недостатъчен и не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете. Майкте държат той да бъде 70% на принципа на първата година не по-малко от 1 МРЗ. Помощта за отглеждане на дете („социално майчинство“) да стане 460 евро с годишна индексация (Бюджет 2026).

75% обезщетение при връщане на работа на майката в рамките на двете години, при липса на място в държавна ясла (Бюджет 2026). В момента при връщане на работа между шестия месец и втората година, докато детето не посещава държавна детска институция, майката получава 50% от полагащото ѝ се обезщетение за майчинство. Протестиращите настояват този процент да бъде увеличен на 75%, като промяната бъде въведена още с Бюджет 2026, със задна дата от 01.01.2026 г. Така майката ще получава заплатата си + 75% от полагащото ѝ се обезщетение, но не повече от 1.5 МРЗ

Същият режим следва да се прилага и за майките, получаващи социална помощ за отглеждане на дете до 1-годишна възраст.

С цел насърчаване завръщането на повече майки на работа, се предлага от 01.01.2027г, обезщетението за завръщане на работа да нарасне на 100%. От това ще бъдат облагодетелствани работодателите, майките и няма да струва нищо на държавата, тъй като ще се покрие от данъчните приходи на завърналите се майки, смятат от протеста.

От 2027 г. – по-справедлив механизъм за изчисление на майчинството без ощетяване при месеци с различен брой работни дни

Ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки.

ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Според протестиращите майки всяко дете има еднакви нужди и детските надбавки не трябва да зависят от доходите на работещите родители.

Те искат отпадане на доходния таван, считано от 01.07.2026 г., автоматично изчисляване чрез НАП (без документи от родители и работодатели) и социални надбавки за семействата извън условията – в сегашния размер въвеждане на понятието „социални надбавки“, които да запазят действащия размер на помощта, считано от 01.07.2026 г.;

Настояват и за въвеждане на универсални детски надбавки в размер на 50 евро на дете за всички деца, чиито поне един родител има поне 1 година трудов стаж през последните 2 години, независимо от броя на децата, считано от 01.07.2026 г. Съответно при натрупване на повече от 1 г. без работа се минава на социални надбавки, след изпълнение на споменатото условие, отново се получават нормални такива.

Източник: Getty Images

МНОГОДЕТНИ И МНОГОПЛОДНИ СЕМЕЙСТВА

Настоява се за допълнителна подкрепа при близнаци и тризнаци, както и за финансова подкрепа за трето и всяко следващо дете според нуждите на домакинството.

Предлага се въвеждане на бонусна система към майчинството и детските надбавки, обвързана със социално-икономически критерии, с цел допълнителна подкрепа на семействата с деца.

Бонусът за трето и всяко следващо дете е по следния примерен модел:

Предлага се въвеждане на месечен бонус от 50 евро към майчинството за трето и всяко следващо дете, при условие че доходът на домакинството, разделен на броя членове на семейството (включително новороденото), не надвишава предварително определен праг. Бонусът се изплаща до края на периода на майчинството. /минимално изискване - навършени 18 години/.

2.2. Бонус според трудов стаж и образование на родителите /минимално изискване - навършени 18 години/:

25 евро при над 5 години трудов стаж на единия родител;

40 евро при над 5 години трудов стаж и на двамата родители;

35 евро при средно или висше образование на единия родител;

50 евро при средно или висше образование и на двамата родители;

50 евро при комбинация от висше образование и над 3 години трудов стаж на единия родител;

70 евро при същата комбинация и за двамата родители.

ДЕТСКА ГРИЖА

Протестиращите майки искат достатъчно места в държавните ясли и детски градини, тъй като според тях не може държавата да очаква майките да се върнат на работа, когато хиляди деца остават без места в ясли и детски градини. Също така се настоява за по-високи компенсации за децата без място в държавна ясла или градина, като размерът им трябва да покрива реалните разходи за частна грижа:

50% субсидия за частни ясли и градини спрямо средната цена в региона

компенсации за детегледач или алтернативна грижа при доказани разходи

ИЛИ гаранция за непрекъсваемост на програмата „Родители в заетост“

ЗДРАВЕ И ГРИЖА

Разширяване на обхвата на безплатни или субсидирани лекарства и продукти за бебета и малки деца (основни медикаменти, пробиотици и грижа).