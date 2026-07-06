Еди Рама започна седмицата с поезия: Обичам противниците си, стига да са мъже

Албанският министър-председател Еди Рама се обърна към своите противници и критици със стихотворение в социалната мрежа "Фейсбук". Става въпрос за стихотворението на великия албанскти поет Дритеро Аголи, озаглавено "Към моите опоненти" или "Към моите врагове"."С това красиво, актуално стихотворение от Дритеро Аголи ви желая хубава седмица", пише Рама в публикацията си, предава албанската телевизия Top Channel.

Първите стихове гласят:

"Обичам противниците си, стига да са мъже,

стига да не крият камък зад гърба си,

да не ми се усмихват лицемерно,

докато в мравуняка на злобата си съскат,

Какво е посланието?

Общо взето още от заглавието и първите редове става ясно, че посланието е насочено към враговете, или опонентите.

Очевидно лирическият герой показва уважението си към достойния враг, а не скрития и лицемерен такъв.

С това изглежда Рама отговаря на своите политически опоненти.

Припомняме, че напоследък в Албания има недоволство срещу Еди Рама, като наскоро протестиращи срещу мащабния инвестиционен проект в страната на Джаред Къшнър, зетя на американския президент Доналд Тръмп, призоваха за неговата оставка.

Проектът включва изграждането на хотели на необитаемия остров Сазан и в защитената крайбрежна зона Вьоса-Нарта - влажна зона, дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки в южната област Звернец. ОЩЕ: Албания не е за продан" и "Не искаме като Дубай" срещу "доплувалите и пленени" от острова с планиран мега комплекс сем. Тръмп (ВИДЕО)