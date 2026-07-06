Кой иска да скара София и Скопие: Македонските служби разследват във "Фейсбук"

Министерството на вътрешните работи (МВР) и Агенцията за национална сигурност (АНС) на Северна Македония разследват около двадесет комуникационни канала – включително уебпортали, както и страници и профили във Facebook и Instagram, съобщи Skopje1, а по-късно информацията е била потвърдена за "Слободен печат" от македонското вътрешно министерство. Общо взето за тях има подозрения, че се използват за системно разпространение на реч на омразата и нагнетяване на напрежение чрез съдържание, свързано с отношенията между Северна Македония и България.

Няма подробности за какво точно става въпрос.

Ще разследват ли Канал 5?

В югозападната ни съседка езикът на омразата не е спирала. Македонската телевизия Канал 5 е считана за един от основните проводници на такъв език, тъй като тя бе официално дефинирана и посочена като такава не от кой да е от Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността.

Ето защо възниква въпросът дали македонските служби ще разследват въпросната телевизия.

През това време българите в Северна Македония получават присъди за малко по-остър тон в социалните мрежи, което означава, че македонската прокуратура следи тенденциозно социалните мрежи. Иначе би трябвало да има единствено дела за коментари във "Фейсбук", а такива няма - те са само срещу българи.

Пример за това е случаят с македонския българин Драги Каров, който получи условна присъда по сигна на същия Канал 5, въпреки тежкото си здравословно състояние. ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)