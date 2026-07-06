„Сергий счетоводителят“: Разкриха гръцко-руска банда, извършила най-малко четири убийства

В Гърция разкриха гръцко-руска банда, замесена най-малко четири убийства и няколко други акта на насилие и сплашване, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на доклад на отдела за борба с организираната престъпност на гръцката полиция. Групата е съставена предимно от етнически гърци от Русия, но също така от двама украинци, единият бивш служител по сигурността, и руснак, очевидно определеният наемен убиец или един от няколкото.

Твърди се, че наемен убиец, наричан „Китаеца“, но всъщност руски гражданин, е избягал от Гърция.

Ключов член на бандата е мъж, известен като „Сергий счетоводителят“, живеещ в Одеса, Украйна, който е играл ключова роля в създаването на фиктивни компании, разпределянето на приходите от продажбите на бандата и като цяло в консултирането по финансови въпроси. Част от парите се депозират в руски банки, а други се движат чрез неформална, базирана на доверие мрежа.

Убийствата обаче не са били основната дейност на бандата

Престъпната банда е спечелила по-голямата част от парите си от продажба на контрабандни цигари. Тя също така управлява редица фиктивни фирми с цел пране на пари и притежава няколко компании, продаващи перални машини с промишлен клас, две от които в Гърция.

През 2025 г. полицията арестува няколко лица, свързани с бандата, предимно работници в незаконни заводи за преработка на тютюн. Известно е, че поне някои от членовете на свобода са живели в Гърция и Дубай като „дигитални номади“. ОЩЕ: "Политическите убийства са несъвместими с демокрацията": Кабинетът "Радев" за атентатите в Солун