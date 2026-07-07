Малки промени, голям ефект: Терзиев отчете подобрения в градската среда

Всяко възстановено пространство, обновен тротоар и запазен исторически детайл са знак за отношението ни към града. Това не са мащабни проекти, но са част от ежедневието на хората и определят как се чувстваме в средата, в която живеем. София се променя и чрез малките неща. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод обновяването на част от градските пространства в центъра на столицата.

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По думите му, когато липсва грижа, малките проблеми се натрупват и пространствата постепенно се занемаряват. "Затова вярвам, че грижата трябва да се вижда и в малките неща", посочи Терзиев.

Кметът представи изпълнените дейности по обновяване, реставрация и реконструкция на няколко ключови места в центъра. На площад "Независимост" е ремонтирана част от подлеза, извършено е основно почистване и прахово боядисване на металните елементи. Пространството е обогатено и с визуални материали, които разказват историята на изчезналата ул. "Търговска", предоставени от архива на Регионалния исторически музей – София. Част от експозицията е и проектът "Расте, но не старее", който представя историята на столицата до средата на XX век чрез семантични и 3D технологии.

Възстановени са гранитната облицовка, подпорната стена и тротоарът към площад "Желю Желев", като предстои и почистване на каменните парапети. В района са поставени нови кашпи със зеленина, а съществуващите са обновени с летни цветя.

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Възстановен е и историческият парапет, който е част от площадното пространство и подход към сградите на Държавна агенция "Архиви", Българската народна банка и най-малката улица в София – "Малко Търново".

Кметът отбеляза, че очакванията на гражданите са подобренията да достигнат до всяка улица, всеки квартал и всяко занемарено пространство. "Няма как всичко да се случи веднага, но е важно, че вече не подминаваме проблеми, които с години – а понякога и с десетилетия – са били неглижирани и оставени без решение", посочи още столичният кмет. По думите му голямата промяна в града се постига не само чрез мащабни инвестиции, а и чрез постоянна грижа, както и внимание към детайла и уважение към историята на София.