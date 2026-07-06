Не им стига Вучич, а сега и това: Белград е заплашен от колапс на градския транспорт

Консорциум от частни транспортни оператори предупреди градските власти на сръбската столица за възможността за спиране на обществения транспорт поради неплатените от няколко месеца задължения на градската администрация на Белград, които надхвърлят 33 милиона евро, а опозицията в понеделник поиска спешна реакция, съобщи хърватското издание "Индекс".

Най-големият консорциум „BG bus prevoz“, състоящ се от 18 частни превозвачи, ангажирани с държавната градска транспортна компания GSP, заплаши ръководството на Белград, че скоро ще спре услугите за пътнически превоз, ако не бъдат платени непогасените им задължения от 33,05 милиона евро.

Общественият транспорт в Белград, по решение на градските власти, е безплатен за всички граждани, туристи и посетители от 1 януари 2025 г., когато таксите за билети и месечен абонамент бяха премахнати, а услугата се финансира директно от градския бюджет.

В писмо до службата за обществен транспорт в града и кметството, превозвачите предупреждават, че не са им платили нищо от четири месеца и че вече не могат да продължат да работят при такива условия.

Тревожна ситуация

В писмото, цитирано от неправителствената организация „Център за местно самоуправление“ (ЦМС), в което се твърди, че ситуацията е „тревожна“, се посочва, че дори най-големите доставчици на GSP са предупредили града и ръководството на компанията, че вече няма да могат да обслужват превозни средства, ако предишните им задължения не бъдат уредени.

Общинският съветник и председател на управителния съвет на белградския ПСЖ Стефан Симич поиска в понеделник спешен отговор от градските власти, оценявайки, че „това не е просто административно забавяне, а сериозен проблем в управлението на градските финанси“.

„Информацията, че доставчиците на GSP също предупреждават за дългове от няколко милиарда динара, е особено тревожна, тъй като това поставя под въпрос функционирането на цялата система за обществен транспорт“, посочи Симич в прессъобщението. ОЩЕ: Оставката на Вучич: Край като на Орбан или власт като на Путин?