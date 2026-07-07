На крачка от голяма сделка: Гърция иска високоточни ударни ракети от САЩ

Гърция е започнала консултации с Lockheed Martin относно евентуалното придобиване на произведените в САЩ ракети Precision Strike Missile (PrSM), тъй като Атина се стреми да засили своите далекобойни артилерийски способности, съобщава Kathimerini. Източници съобщиха, че след първоначална среща в Париж на оръжейното изложение Eurosatory, се очаква представители на гръцките въоръжени сили и Lockheed Martin да се срещнат в Атина следващата седмица, за да подготвят писмо с искане до Вашингтон, първата стъпка към потенциално междуправителствено споразумение за оръжия.

Какви ракети иска Гърция?

PrSM е тактическа балистична ракета с обхват над 500 километра, способна да извършва прецизни удари дълбоко във вражеската територия. Придобиването ѝ би допълнило неотдавнашното закупуване от Гърция на израелски ракетни артилерийски системи PULS.

Източниците съобщават, че въоръжените сили биха могли да въведат системата в експлоатация преди 2030 г.

Има желание и за HIMARS

Обсъжданото предложение ще включва модернизация на 15 от 36-те гръцки реактивни системи за залпов огън M270 до конфигурация A2, което ще ги направи съвместими с PrSM. Съобщава се също, че армията обмисля придобиването на 15 нови пускови установки HIMARS, потенциално най-новия вариант HIMARS FLEX, като същевременно продава 15 по-стари системи M270, за да помогне за финансирането на програмата. ОЩЕ: НАТО иска от Гърция повече помощ за Украйна, Атина се пазари