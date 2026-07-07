Жени Лечева представя новия си сингъл и клип "Само за нас" (ВИДЕО)

След успешния дебют като самостоятелен изпълнител с песента "Лавина", Жени Лечева посреща лятото с новия си сингъл "Само за нас" – лятна поп песен, посветена на любовта, близостта и онези моменти, които искаме да останат завинаги. Музиката е на Денис Попстоев, а текстът, написан от Прея, Теодор Хараламбиев и Жени Лечева, пресъздава усещането, че понякога най-важните неща се случват без много думи – достатъчно е просто да бъдем заедно.

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Видеоклипът е режисиран от Васил Стефанов и Стефка Николова, а оператор е Владимир Михайлов. Снимките са реализирани в артистично пространство, предназначено за танцови продукции. Именно атмосферата на мястото вдъхновява екипа да заложи на повече движение, естествени емоции и импровизация, които допълват романтичния характер и лятното настроение на песента.

Жени Лечева е позната на публиката като актриса, певица и автор на книги за деца. През последните години тя реализира редица музикални проекти, сред които дуетът "Пак с теб" с Любо Киров и Иван Лечев, както и соловият сингъл "Лавина", достигнал първо място в класацията на БГ Радио.

Жени Лечева за "Само за Нас"

"Исках "Само за нас" да напомня, че най-ценните моменти не се измерват с време, а с хората, с които ги споделяме. Надявам се всеки да открие своята история в тази песен. Исках видеото да бъде толкова естествено, колкото съм и аз – неподправено, с много усмивки, движение и свобода. Всеки от нас е преминавал през трудни периоди. Днес ми се иска да споделя с публиката точно обратното – радостта, любовта, която остава, и онези малки моменти, които понякога остават скрити... само за нас. Благодаря от сърце на Денис Попстоев, Прея, Васил Стефанов, Стефка Николова и целия екип, с който създадохме тази песен."

Иван Лечев за "Само за нас": "Познаваме се с Денис още от времето, когато свиреше на саксофон в групата Dirty Purchase, с която често сме осъмвали. Още тогава ми направи впечатление колко сериозно и отдадено подхожда към музиката и всичко което прави. Мисля, че създадохме песен, която прекрасно отговаря на темперамента на Жени и я представя пред публиката по един различен начин и с много настроение."

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