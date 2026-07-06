След концерт на DARA: Вучич обяви конкурс за дупка по сръбските магистрали, били по-добри от ЕС

Сръбският президент Александър Вучич похвали магистралите в Сърбия и дори каза, е са по-добри от тези в Европейския съюз. Повод за думите му е изказване на победителката на Евровизия от България DARA, която според него публично е похвалила пътищата в Сърбия, предаде сръбската медия Blic. Вучич посети строителните работи по участъка „Усмивката на Войводина", предава още сръбската медия.

"Когато влизате в страната ни от страните от Европейския съюз - влизате по много по-добри пътища. Както от посока Хърватия, така и от посока България. Разликата в качеството на магистралите е несравнима", каза Вучич.

Конкурс за дупка на магистралата

Той отчете, че Сърбия ежегодно отделя около 500 милиона евро за поддръжка на магистрали.

"Провеждам конкурс за дупка на магистралата" Говорейки за състоянието на пътната инфраструктура, Вучич заяви, че вече няма повреди по пътната настилка по сръбските магистрали. - Тук няма дупки по магистралата. Ето, аз наддавам за дупка на магистралата. Който я намери, да я докладва. Отговорните ще бъдат отговорни, а тези, които поддържат пътищата, ще понесат последствията, ако се случи нещо подобно", каза още Вучич. ОЩЕ: Срути се входът на жп гарата в Нови Сад, има пострадали (ВИДЕО)

Сърбия: Държавата, в която падат козирки и се срутват конструкции

Припомняме, че Сърбия е страната, в която през ноември 2024 г.се срути козирката на жп гарата в Нови Сад. Тежък инцидент, който отне живота на 16 души, рани десетки и доведе до масови протести и недоволство срещу режима на Вучич, което продължава и до днес.

Междувременно през октомври 2025 г. на 4,5 км от сръбския град Бешка се срути цялата конструкция от пътя, разказва потребител в социалните мрежи и публикуа кадри от случилото се. "Залюля се твърде много, докато минавах, и падна веднага щом преминах", разказва очевидец на случилото се и се възмущава, че вече никъде не е безопасно. ОЩЕ: "Вече никъде не е безопасно": Почти година след Нови Сад - два инцидента в Сърбия (СНИМКИ)