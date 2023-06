Президентът на Черна гора иска да даде пример, че е живо разширяването на ЕС

"Споделих визията си, че е възможно Западните Балкани да са демократични и проспериращи само ако регионът стане част от ЕС", смята Милатович.

По-рано черногорският президент учатва в панела на Преспанския форум „Мир и демокрация срещу война и автокрация“. ОЩЕ: Пендаровски с първа среща с новия президент на Черна гора (СНИМКИ)

I shared my vision that democratic and prosperous Western Balkans is possible in a sustainable way only if the region becomes part of the EU, with 🇲🇪 as the next member and good example that the 🇪🇺 enlargement process is still alive.