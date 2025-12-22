Лайфстайл:

Първо кьотек, после бюджет: Турският парламент нагласи финансите за догодина (ВИДЕО)

22 декември 2025, 12:44 часа 279 прочитания 0 коментара
Голям кьотек избухна в турския парламент по време на гласуването на бюджета на страната за следващата година, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Сбиването първоначално започнало между двама депутати от CHP и Партията на справедливостта и развитието. То обаче бързо прераснало в масов бой между народните представители. BBC пише даже, че е имало размяна на юмруци между политиците. 

Бюджетът беше приет

Въпреки оспорваната сесия законопроектът за бюджета за 2026 г. беше одобрен във Великото национално събрание на Турция (TBMM). Предложението за бюджет беше прието от Асамблеята с 320 гласа „за“ срещу 249 „против“, докато предложението за бюджета беше прието с 316 гласа „за“ и 247 „против“. В изявление, направено от своя акаунт в платформата Х, президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви: „Надявам се, че предложението за закон за бюджета на централното правителство за 2026 г., което беше прието във Великото народно събрание на Турция тази вечер, ще бъде от полза за нашата страна, нашата нация и нашата икономика".ОЩЕ: Подпалиха Еди Рама на плакат в албанския парламент (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Реджеп Тайип Ердоган бой турска икономика бой в парламента Бюджет 2026
