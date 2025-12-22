Първо кьотек, после бюджет: Турският парламент нагласи финансите за догодина (ВИДЕО)

Голям кьотек избухна в турския парламент по време на гласуването на бюджета на страната за следващата година, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Сбиването първоначално започнало между двама депутати от CHP и Партията на справедливостта и развитието. То обаче бързо прераснало в масов бой между народните представители. BBC пише даже, че е имало размяна на юмруци между политиците.

🇹🇷A fight broke out in the Turkish parliament during a vote on the budget



The scuffle began after a clash between MPs from the CHP and the AK Party and quickly escalated into a mass brawl.



Despite the incident, the central government budget bill for 2026 was ultimately passed. pic.twitter.com/3MHGf5TjS3 — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Бюджетът беше приет

Въпреки оспорваната сесия законопроектът за бюджета за 2026 г. беше одобрен във Великото национално събрание на Турция (TBMM). Предложението за бюджет беше прието от Асамблеята с 320 гласа „за" срещу 249 „против", докато предложението за бюджета беше прието с 316 гласа „за" и 247 „против". В изявление, направено от своя акаунт в платформата Х, президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви: „Надявам се, че предложението за закон за бюджета на централното правителство за 2026 г., което беше прието във Великото народно събрание на Турция тази вечер, ще бъде от полза за нашата страна, нашата нация и нашата икономика".