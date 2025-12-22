Българската армия и Балканите: Запрянов говори за важна роля

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заговори за важната роля на Българската армия за стабилността на Балканите. Думите му дойдоха във връзка с нарасналите предизвикателства пред сигурността в световен мащаб и ролята на на участниците в мисии и операции извън страната. По думите му именно на тях се пада отговорността да затвърдят ролята на Българската армия като надежден съюзник и партньор, както и равноправно и достойно да участват в запазването на мира и сигурността.

Министърът заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов поздравиха българските военнослужещи, участващи в мисии и операции извън страната. Традиционната видеоконферентна връзка с командирите на контингенти се проведе днес, съобщиха от министерството.

„Всеки един от вас може да бъде горд, че е допринесъл за укрепването на националната и регионалната сигурност, за утвърждаването на авторитета на българската армия в рамките на ЕС и НАТО“, каза министър Запрянов.

От своя страна заместник-началниктът на отбраната генерал-лейтенант Попов бе категоричен, че както и предишните български контингенти, така и настоящите ще заслужат благодарността на командирите на международните операции и мисии зад граница. „Още веднъж ще докажете, че България е надежден съюзник и ще продължите традицията ни на държава, която има сериозен принос в опазването на мира и стабилността на Балканите и в Ирак“, отбеляза заместник-началникът на отбраната. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Мисиите зад граница: Балканите и Ирак

Към настоящия момент близо 150 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България изпълняват поставените задачи в четири операции и мисии на НАТО и четири операции на Европейския съюз. По време на срещата докладваха подполковник Милен Чакъров - национален командир на контингента в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово - KFOR, майор Георги Гарелов - командир на Националния поддържащ елемент, той и помощник-национален командир на контингента в състава на Регионално командване „Запад“ в Косово, майор Росен Начев – национален командир на контингента, участващ в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „ALTHEA” и подполковник Атанас Овчаров - национален командир на контингента в небойната мисия на НАТО в Ирак.

Постиженията на армията през 2025

Сред основните постижения по време на срещата бяха посочени 30 % увеличение на възнагражденията на военнослужещите, повишило интереса към военната професия; завършването на новия кораб „Храбри“ и приемането му в състава на ВМС, доставката на първите осем самолета F-16 Block 70 за ВВС, договора за придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси IRIS-T, изработването на национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. „Очакваме в началото на февруари Европейската комисия да одобри деветте нови проекта за модернизация на нашите въоръжени сили на стойност 3,2 млрд. евро, с което ще дадем един наистина силен тласък за ускоряване на модернизацията на въоръжените сили“, заяви министърът на отбраната. ОЩЕ: Пълен списък с оръжия: За какво България ще тегли заем в рамките на превъоръжаването в ЕС