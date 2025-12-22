Гръцките фермери и коледните пътувания: Ето график на протестите

Земеделските производители, протестиращи срещу забавените плащания на субсидиите от ЕС и други оплаквания, продължиха мобилизациите си за четвърта поредна седмица в понеделник, предаде гръцкото Kathimerini. В Централна Гърция фермери на пътния блокада Никея близо до Лариса планират да се преместят в тунелния комплекс Темпе на магистралата Атина-Солун, където ще блокират камионите от 11:30 ч. в продължение на пет часа. Ще бъде пропуснато преминаването на частни автомобили и автобуси. ОЩЕ:Гръцките фермери пак блокират пунктове по границата с България

Коледните пътувания

Протестиращите обещаха да осигурят безпроблемно пътуване за пътуващите по време на почивките, като пренаредиха тракторите си на кръстовището „Никая“, за да сведат до минимум смущенията за частните превозни средства.

В Западна Тесалия, фермери в Кардица заявиха, че ще оставят по една лента отворена във всяка посока на магистрала E-65 от вторник, за да улеснят пътуването по време на празничния период.

Загуби ли правителството фермерите завинаги?

Дори когато управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ триумфира на втора поредна национална изборна година през 2023 г., с повече от два пъти по-висок резултат от най-близкия си съперник, фермерите се открояваха с огромната подкрепа, която оказаха. Но две години и половина по-късно партията губи гласове в провинцията с по-големи темпове, отколкото в големите градове, и фермерите са нащрек, пише в свой анализ по темата Kathimerini. Изглежда няма край на протестите и блокадите на магистралите, които се очаква да се възобновят след празничното затишие. А фермерите изглеждат в този момент не в настроение за компромис, като категорично отхвърлят поканата за диалог на премиера Кириакос Мицотакис.

Протестите на фермерите не са нищо ново; но в предишни години исканията за среща с министър-председателя бяха на преден план и подобни срещи обикновено помагаха за разсейване на ситуацията. Не и този път. Когато не са по улиците и магистралите, много протестиращи са залепени за телевизорите си, гледайки как гръцкият парламентарен канал предава заседанията на комисията, разследваща скандала със селскостопанските субсидии.

Земеделските производители са гневни на правителството, което позволява, ако не и подстрекава, на определени хора с връзки да отклоняват незаконно субсидии. Те са гневни, че разкриването на скандала, до голяма степен благодарение на усилията на Европейската прокуратура, е накарало едно внезапно вече строго установено правителство да забави изплащането на субсидиите. ОЩЕ: Заради блокада: Затворен за камиони е граничен пункт с Гърция