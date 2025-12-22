Жажда за левове: Гръцки колекционери, запалени по валутата ни

Колекционери на банкноти (бонисти) и на монети (нумизмати) в Гърция засилват интереса си към българския лев в навечерието на присъединяването на страната ни към еврозоната. Това разказаха за БТА участници в Четвъртия колекционерски фестивал, който се провежда в гръцката столица Атина. Колекционерското търсене сред бонистите и нумизматите е насочено както към по-съвременните емисии, така и към по-стари от различни периоди от паричната история на България. Според колекционери това е нормално, тъй като предстои страната ни премине към единната европейска валута на 1 януари 2026 г., а българският лев да бъде изтеглен от обръщение като национална валута. “От 1 януари нещата ще се променят – България ще влезе в еврозоната, както направи и Гърция преди няколко години.

Смятам, че сега левът ще стане по-ценен, тъй като хората, занимаващи се с колекционерство, ще търсят все повече банкноти, които вече не са в обращение“, сподели Андонис Ксилоянопулос, търговец-колекционер и участник в изложението.

Търсенето повишава цената

Снимка БГНЕС

Според специалистите цените на банкнотите и монетите зависят от много фактори – доброто им колекционерско състояние, рядкостта им, годината и серията на емисията, както и описанието и квалификацията им във водещите международни каталози.

Към тези фактори се добавя и реалното търсене сред колекционерите на пазара, което може да повиши или понижи цената в зависимост от интереса към конкретния период, емисията или историческия контекст.

Не само банкноти и монети

Изложението в гръцката столица Атина обхваща широк кръг колекционерски направления – монети, банкноти, медали, пощенски марки, стари книги, документи, винтидж предмети и сувенири.

В него участват професионални нумизмати и бонисти, антиквари, издатели и частни колекционери, като събитието функционира едновременно като пазар, изложбено пространство и място за професионален обмен.

Според организаторите фестивалът има за цел да популяризира колекционерството като културна дейност, свързана със съхраняването на историческата памет.

Посетителите имат възможност не само да придобият редки предмети, но и да получат информация за произхода, автентичността и историческия контекст на представените експонати.

