Защо в хърватско село уличните надписи са на глаголица

По един уникален начин жителите на хърватското село Комлетинци отдадоха вечна почит на своя първи енорийски свещеник Лука Сучич — глаголически свещеник, който от основаването на енорията през 1789 г. до смъртта си през 1827 г. извършвал богослужения на староцърковнославянски език по глаголически книги. В негова чест и в духа на онова време в Комлетинци, наред със задължителните по закон надписи на латиница, бяха поставени и улични надписи на глаголица, съобщи Vinkulja, цитирана от БГНЕС.

Първият енорийски свещеник Лука Сучич, освен че служел по глаголически книги, извършвал обреди и произнасял проповеди и на живия хърватски език, като по този начин съхранявал хърватската национална идентичност в период, когато латинският език бил езикът на богослужението във всички околни енории.

„Благодарение на Сучич жителите на Комлетинци станали гагулани и днес с гордост съхраняват и популяризират своето глаголическо наследство! Именуването на улици на глаголица е и принос към общохърватското честване на 1100 години от Хърватското кралство“, съобщиха от общинската администрация на населеното място.

