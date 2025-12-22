Какво е да връщаш пари на ЕС: Двама хървати вече знаят

Европейската прокуратура (EPPO) повдигна обвинения срещу двама хърватски граждани и компания за измама със субсидии на стойност близо два милиона евро, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация от европрокуратурата. Те са обвинени в използване на средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за изграждане на фабрика, която след това са адаптирали и отдали под наем на друга компания, вместо за собствено производство.

Нарушението

Според Европейската прокуратура, ответниците са кандидатствали за търг, финансиран от ЕФРР, от името на тяхната компания между 2018 г. и януари 2025 г., чиято цел е била изграждането и оборудването на производствени мощности на малки и средни предприятия. Проектното им предложение е включвало изграждането и оборудването на нова фабрика за производство на стоманени конструкции, с цел разширяване на капацитета и консолидиране на производствения процес на едно място.

Разследването установи, че получените средства от безвъзмездната помощ не са били изразходвани за одобрените цели. Подозира се, че ответниците никога не са възнамерявали да произвеждат стоманени конструкции, а по-скоро са се съгласили предварително да отдадат фабриката под наем на друга компания. В съответствие с това споразумение те са адаптирали изцяло дизайна и функционалността на съоръжението към нуждите на бъдещия наемател.

Върнали са парите

Общите разходи по проекта бяха оценени на 7 082 885,56 евро, от които 5 938 029,72 евро са допустими разходи. Те поискали подкрепа от фондове на ЕС в размер на 1 948 505,83 евро, което покри 33,2 процента от допустимите разходи. Стана ясно обаче, че парите са върнати.

По време на разследването обвиняемата компания е върнала изцяло сумата от незаконно придобити облаги в размер на 1 948 505,83 евро. Европейската прокуратура отбелязва, че всички обвиняеми се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното от компетентните хърватски съдилища.