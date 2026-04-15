Разкрити ли са тайните на Румъния: Руските хакери са ударили военното й министерство

Министерството на националната отбрана обяви в сряда, че имейл адресите, собственост на служители на институцията и които са били компрометирани от хакери, свързани с Русия, не съдържат класифицирани данни, а са били използвани за административни дейности и за разпространение на обществена информация, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Според изявление на министерството - инцидентът със сигурността е бил открит през март 2025 г. и е включвал компрометиране на няколко десетки имейл адреса.

За други 30 имейл адреса експлоатацията е била неуспешна. Инцидентът е бил открит, анализиран от компетентните структури и изолиран в рамките на 24 часа, посочва цитираният източник.

Мерките в Румъния

За да се ограничи появата на подобни ситуации в бъдеще, частта с киберсигурността е поета изцяло на централно ниво от март, заяви Министерството на националната отбрана, добавяйки, че постоянно следи собствената си инфраструктура и прилага мерки за премахване на потенциални уязвимости.

Разкритията за руските кибератаки

Припомняме, че по информация на Reuters хакери, свързани с Кремъл, са проникнали в над 170 имейл акаунта, принадлежащи на прокурори и следователи в Украйна през последните месеци. Кампанията показва как шпионите на Москва следят украински служители, натоварени със задачата да изкоренят корупцията и да отстранят руски сътрудници от украинските властови структури, но тази група е проникнала и в акаунти на институции в Румъния, Гърция и България, според анализа. Данните за тази кампания са били случайно разкрити в интернет от самите хакери и открити от Ctrl-Alt-Intel, колектив от британски и американски изследователи, специализирани в киберзаплахи. Ctrl-Alt-Intel заяви, че данните, оставени на сървъра - включително лог файлове за успешни хакерски операции и хиляди откраднати имейли - показват, че хакерите са компрометирали най-малко 284 пощенски кутии между септември 2024 г. и март 2026 г