Изцяло на български език: Външният министър призна, че се разбира много добре с Муцунски

"Относно желанието или нежеланието да говори на български, македонски език - никога не съм се срещала с нея. В моите разговори с министъра на външните работи аз говоря на български език и се разбираме чудесно", каза министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова пред журналисти във връзка с вчерашната изява на македонския президент Гордана Силяновска - Давкова на английски език в България.

Припомняме, че президентът на Северна Македония говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре.

Относно европейския преговорен процес за Република Северна Македония според нея е тъжно, че години по-късно не може да бъде намерена политическа воля.

"Не бих искала да обяснявам какво е в главата на лидерите на РСМ, но за мен като външен министър, сме показали цялата готовност да дадем предвидимост и ясни критерии", добави още Чамова.

България няма нови условия

Министърът отговори и на тревогите на своите македонски колеги, че страната ни ще има нови и нови условия.

"Има решение на Народното събрание, за това, че България иска да прилага европейският консенсус от 2022 г. Това е единственото, което искаме", заяви Петрова-Чамова. ОЩЕ: На английски език: Силяновска обясни в София разликите между конституциите на РСМ и България