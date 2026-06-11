Италия и САЩ играят съвместно в Босна и Херцеговина

Италия и САЩ изглежда играят съвместно в Босна и Херцеговина по отношение на върховния представител в страната, чийто пост беше овантен след скорошната оставка на Кристиян Шмидт, става ясно от материал нахърватската медия "Индекс". Става въпрос за италианския дипломат Антонио Занарди Ланди, който остава кандидат за новия върховен представител в Босна и Херцеговина, а правителството в Рим очаква да бъде постигнат консенсус в рамките на международната общност.

Как се стигна до тук и каква е ролята на САЩ?

Членовете на Управителния съвет на Съвета за прилагане на мирния договор в Босна и Херцеговина (PIC) не успяха да постигнат съгласие за кандидатите, които да наследят Кристиан Шмидт като върховен представител в началото на месеца.

Причината за това беше несъгласието на влиятелни европейски държави, Франция, Германия и Великобритания, със САЩ, чиито представители в Съвета на директорите на PIC в крайна сметка поискаха назначаването на Занарди Ланди.

Италианската дипломация вече очевидно е застанала на страната на американското предложение.

След неуспешното заседание на Ръководния комитет на PIC, посолството на САЩ в Сараево остро обвини европейските страни в блокадата, докато делегацията на ЕС и посолствата на държавите-членки на от Съвета за прилагане на мира от Босна и Херцеговина призоваха с помирителен тон за продължаване на диалога, с очакването, че в крайна сметка ще бъде постигнато споразумение. ОЩЕ: Кристиан Шмидт подаде оставка: Кой следи изпълнението на Дейтънското споразумение