Канал 5 с BG собственик иска да унижи български граждани: Настоява за извинение, иначе край с подкаста им

Директорът на една от най-влиятелните телевизии в Северна Македония, чийто собственик е българинът Емил Стоименов, заплаши двама българските граждани Георги Станков и проф. Иван Динев Иванов и дори иска да ги унижи публично, карайки ги да се извинят за това, че са изразили свободно мнението си без да обиждат никого. От македонската телевизия се крият зад оправданието - авторски права. Казусът, който създават обаче, много напомня на престъпници, които са отвлекли някого и искат откуп, тъй като директорът на македонската телевизия Иван Мирчевски е поставил срок за това извинение до 15 ч. македонско време в петък, 12 юни 2026 г. В случая обаче не става въпрос за отвличане на човек, а за поставянето под угроза на подкаста "Коридор" 8.

За какво става въпрос?

Македонската телевизия "Канал" 5 с български собственик атакува подкаста "Коридор" 8, който сам се определя като македоно-българска седянка.

Как?

Постъпилите са няколко copyright strikes (предупреждения за нарушаване на авторски права) от скопския "Канал 5", с твърдението, че видео-коментарите на подкаста нарушават авторските права на телевизията. YouTube ги е информирало, че след 7 дни ще заличи канала с цялата му история от пет години и половина и стотици видеоемисии, излъчени на живо.

Всъщност става дума за свобода на словото, тъй като създателите на съдържание имат право да покажат откъси от чужди видеа, за да ги подложат на критичен анализ и да ги изобличат. Така се прави с пропагандата и с езика на омразата на Канал 5 срещу българите, която е официално дефинирана и посочена като такава не от кой да е от Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. ОЩЕ: Не могат да преживеят истината: Македонска телевизия със собственик българин атакува подкаста "Коридор 8"

Какъв е поводът?

Макар и да не са си признали - поводоът е публичното оповестяване на документите на собственика на телевизията Канал 5 Емил Стоименов.

Този извод идва, тъй като въпросната атака на Канал 5 срещу "Коридор 8" идва след епизода на подкаста, в който се показва ръкописният почерк на Стоименов, в който е заявил, че иска да допринесе за позитивния образ на България и че македонците и българите са "два български народа близки".

Същевременно телевизията, за която Стоименов се хвали в преписката, че притежава, не е спирала да разпространява антибългарска пропаганда, наричайки българите "фашистки окупатори", а българските жени "евтини проститутки". ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)

Канал 5 изнудва български граждани

В публикация в социалната мрежа LinkedIn директорът на Канал 5 Иван Мирчевски е заявил, че подава ръка" в името на християнските и цивилизационни ценности".

"Аз, редакционният екип, както и собствеността на телевизия Канал 5, решихме на Георги Станков и Иван Динев Иванов, активни водещи на български канал в YouTube, да им дадем възможност за публично извинение", пише още Мирчевски. Става въпрос за българските граждани Георги Станков и проф. Иван Динев, който преподава в Университета на Синсиати, САЩ, чийто подкаст дава трибуна както на граждани на Северна Македония, така и на български граждани от региона и разбира се, уважава правото на самоопределение на всеки един човек.

Той дори плаши с жалби до прокуратурата и първоинстанционния съд за съзнателна ксенофобска реч на омразата, тежки клевети и зверски обиди.

Въпросът е, ча ако Канал 5 наистина имаха претенции за авторските си права, нямаше да правят подобно предложение. Целта е унижение на български граждани и заглушаване на устата на истината. ОЩЕ: Бивш македонски министър: 250 000 македонци имат български паспорти

Снимка на екрана: linkedin/Ivan Mircevski