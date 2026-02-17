Войната в Украйна:

17 февруари 2026, 14:26 часа 130 прочитания 0 коментара
В Румъния се сравняват с България и за цената на еднодневните винетки

Еднодневната винетка в България е по-скъпа, отколкото в Румъния. Това констатира румънското издание Newsweek. То прави сравнение между цените за разрешителните да се движиш по най-добрата част от републиканската пътна мрежа в двете държави, след като и в България вече беше въведена еднодневна винетка.

Съгласно данните, в Румъния еднодневната винетка струва 17 леи т.е. около 3,40 евро. В България обаче е 4,09 евро (8 лв.). Newsweek отбелязва българските официални данни, че за седмица след пускането на новата винетка в България са продадени над 10 000 бройки.

Междувременно, в Румъния отчитат и какви са данните за румънските туристи в България - става въпрос за данните на НСИ, уточнява Agerpres. Броят на нощувките на румънски туристи в български места за настаняване достигна почти един милион през 2025 г., което е увеличение с 8,5% в сравнение с 2024 г. Това е най-големият регистриран брой туристи от Румъния и показва съществено нарастване от 51,2% в сравнение с нивото през 2019 г. - т.е. последната година преди пандемията от Ковид.

Ивайло Ачев
