Македонският президент призна, че има сърдечни отношения с Радев, но не се надява на ползи

Македонският президент Гордана Силяновска - Давкова заявява, че има има сърдечни и коректни колегиални отношения с бившия президент и настоящ министър-председател на България Румен Радев, но посочва, че не може да предвиди дали той ще се откаже от проекта си за промяна на македонската конституция, в която трябва да бъдат вписани българите, което е част от европейската преговорна рамка. Тя обаче прогнозира, че който и да е да е на власт в България, ще се придържа към определена концепция за Северна Македония.

В интервю за Македонското радио тя подчертава, че реакциите „постфестум“ не помагат по отношение на това как Македония трябва да се позиционира пред конкретните политически изкушения, диктувани от официална София, а по-скоро е необходима превенция и симулация на това какво ще се случи, ако искаме да продължим напред, предаде македонската медия "Плюс инфо".

Президентът е наясно, че Балканите винаги са били лакмусов тест за нови концепции, следователно двустранността на наложения спор с България, според нея, би имала домино ефект върху глобалната европейска картина.

Тя говори за кипърски проблем

Според Силяновска възникна кипърският проблем, защото процесът на вземане на решения е бил парализиран.

"И това няма нищо общо с правата на малцинствата. Правата на малцинствата са гарантирани. И те са в Конституцията и важат за всички. Казвам това само за да напомня на гражданите, че реакциите след празниците не помагат. Трябва да предотвратим предварително и да симулираме какво ще се случи, ако искаме да продължим напред. – каза Силяновска Давкова. ОЩЕ: Силяновска и Мицкоски са се свързали с Радев. Опозицията в Скопие защити България