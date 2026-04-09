След като се разбра, че е българка: Съпругата на Мицкоски с повече публични изяви (ВИДЕО и СНИМКА)

След като се разбра, че е българка съпругата на Християн Мицкоски - Рози сякаш има повече публични изяви в югозападната ни съседка. Последно Мицкоска, посети новата детска градина в селището Потстаница в община Кисела вода, която е в последния етап на откриване. По време на посещението тя дари играчки за децата, които ще бъдат обгрижвани в заведението, предаде македонската медия prvaskopska.mk.

От общината информират, че детската градина „8 март“ е почти напълно оборудвана, а дворът се ремонтира, като откриването се очаква скоро. Посещението е осъществено съвместно с кмета на Кисела вода, Бети Стаменкоска Трайкоска.

Преди Мицкоска се появи с Мелания Тръмп

Преди това в Белия дом се проведе значима международна среща на върха, посветена на бъдещето на образованието и изкуствения интелект, в която взе участие и Рози Мицкоска, съпругата на премиера Християн Мицкоски.

Събитието бе организирано под патронажа на Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп, като част от инициативата "Заедно да подпомогнем бъдещето".



Българкият произход на Мицкоска

На този фон особено показателен е личният аспект. Actualno.com разполага с удостоверение за български произход, автобиография и декларация на Стефица Янева – сестра на Роза Мицкоска, съпруга на Християн Мицкоски.

Стефица Янева е българска гражданка, придобила гражданство по доказан български произход. В своята декларация тя заявява, че майка ѝ, баща ѝ, децата им, включително нейната сестра, са българи.