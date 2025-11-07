Сръбски "подкуп" за Тръмп: Белград даде на зет му бизнес за 500 млн. долара

Сърбия окончателно прие специален закон, който дава зелена светлина за инвестиционна изгода в полза на Джаред Къшнър, зетя на американския президент Доналд Тръмп. Става въпрос за проект за обновление и модернизация на военен комплекс в Белград, частично разрушен по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г. Инвестиционен интерес към това има компания, с която Къшнър е свързан - а проектът е за превръщане на комплекса във ваканционно бизнес селище, с хотел, офиси и магазини.

Законът е факт, макар че в Сърбия имаше твърда обществена съпротива, отбелязва AP. В сръбския парламент законопроектът мина със 130 гласа "за" и 40 "против", при възможност да гласуват 250 депутати - след дни на разгорещен парламентарен дебат и улични протести от страна на противниците.

Още: Безлюден албански остров: Защо го хареса зетят на Тръмп

Миналата година сръбското правителство отне на комплекса защитения му статут и подписа 99-годишен договор за наем със свързаната с Къшнър компания Affinity Global Development, базирана в САЩ. Инвестицията се оценява на 500 млн. долара. Проектът обаче беше спрян, след като сръбската специализирана прокуратура започна разследване дали документите, използвани за премахване на този статут, са били фалшифицирани.

Докато правителството де факто на Александър Вучич твърди, че проектът ще даде тласък както на икономиката, така и на връзките с настоящата администрация на САЩ, планът срещна ожесточена опозиция от експерти заради архитектурното значение на сградата - и защото тя се възприема като символ на съпротивата срещу бомбардировките на НАТО, водени от САЩ, които в балканската страна се възприемат като несправедлива агресия. Вучич обаче се надява Тръмп "да върне жеста" и американските санкции срещу НИС заради руския петрол да бъдат облекчени.

Още: Тръмп накара Орбан да каже може ли Украйна да спечели войната и обяви защо не се срещна с Путин (ВИДЕО)