Спорт:

"Те не преброиха всичко, което имаме": Вучич намеква за тайно въоръжение в Сърбия

21 януари 2026, 17:03 часа 380 прочитания 0 коментара
"Те не преброиха всичко, което имаме": Вучич намеква за тайно въоръжение в Сърбия

"Те не преброиха всичко, което имаме, и не знаят какво сме спечелили. Нашата армия ще бъде несравнимо по-добре позиционирана догодина", каза сръбският президент Александър Вучич във връзка с Глобалния индекс на огневата мощ за 2025 г., който анализира военната мощ на 145 държави въз основа на повече от 60 различни критерия, за да определи кои нации имат най-силните въоръжени сили, предаде хърватската медия "Индекс". Класацията не се основава единствено на размера на войските или военните разходи, а на цялостната способност на страната да проектира и поддържа военна мощ.

"Ще работим усилено, за да въоръжим и екипираме армията си както на вътрешния пазар, така и на чужбина, бързо, силно и с огромни инвестиции, защото искаме да възпрем всеки потенциален агресор“, отбеляза Вучич от Давос, съобщава N1 Serbia .

Класацията в региона

Хърватия е класирана на 74-то място, докато Сърбия е на 63-то, а Босна и Херцеговина е на 132-ро място. Заслужава да се отбележат Словения (96-то място), Македония (112-то място), Черна гора (127-мо място) и Косово (141-во място).

В тази връзка Вучич коментира позицията на Хърватия. „Мисля, че силата на Хърватия е подценена. Тя има изключително силна армия. Никой, който е сериозен и отговорен, не бива да подценява това. Бяхме достатъчно глупави да направим това преди около 30 години. Глупаво е, когато трябва да се учиш от собствените си грешки, а не от чуждите, но по-добре късно, отколкото никога“, подчерта той. ОЩЕ: Курти: Русия е заплаха за Балканите, чрез Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Армия Александър Вучич
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес