"Те не преброиха всичко, което имаме": Вучич намеква за тайно въоръжение в Сърбия

"Те не преброиха всичко, което имаме, и не знаят какво сме спечелили. Нашата армия ще бъде несравнимо по-добре позиционирана догодина", каза сръбският президент Александър Вучич във връзка с Глобалния индекс на огневата мощ за 2025 г., който анализира военната мощ на 145 държави въз основа на повече от 60 различни критерия, за да определи кои нации имат най-силните въоръжени сили, предаде хърватската медия "Индекс". Класацията не се основава единствено на размера на войските или военните разходи, а на цялостната способност на страната да проектира и поддържа военна мощ.

"Ще работим усилено, за да въоръжим и екипираме армията си както на вътрешния пазар, така и на чужбина, бързо, силно и с огромни инвестиции, защото искаме да възпрем всеки потенциален агресор“, отбеляза Вучич от Давос, съобщава N1 Serbia .

Класацията в региона

Хърватия е класирана на 74-то място, докато Сърбия е на 63-то, а Босна и Херцеговина е на 132-ро място. Заслужава да се отбележат Словения (96-то място), Македония (112-то място), Черна гора (127-мо място) и Косово (141-во място).

В тази връзка Вучич коментира позицията на Хърватия. „Мисля, че силата на Хърватия е подценена. Тя има изключително силна армия. Никой, който е сериозен и отговорен, не бива да подценява това. Бяхме достатъчно глупави да направим това преди около 30 години. Глупаво е, когато трябва да се учиш от собствените си грешки, а не от чуждите, но по-добре късно, отколкото никога“, подчерта той. ОЩЕ: Курти: Русия е заплаха за Балканите, чрез Сърбия