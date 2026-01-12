Трансформатори от Балканите пътуват към Украйна (СНИМКИ)

Хърватското сдружение „Добро, добри, додо“ предостави спешна помощ за украинския енергиен сектор в тези критични времена, похвали се посолството на Украйна в Хърватия, което публикува в социалните мрежи снимки от изпращането на помощта, предаде хърватската медия "Индекс".Помощта идва в критичен момент за Украйна, тъй като страната е изправена пред екстремен полярен студ и температури, падащи под -20°C.

В същото време поради продължаващите руски атаки срещу критична инфраструктура, милиони украинци са изправени пред дългосрочни прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

В какво се състои помощта?

Снимките показват товаренето на трансформатори, помпи и друго техническо оборудване, което е от решаващо значение за бързото отстраняване на повреди в мрежата и осигуряване на минимални условия за живот на цивилното население през зимните месеци.

Правителството на Хърватия също помага на Украйна

Хърватската медия припомня, че наскоро на правителствено заседание е обявено, че Хърватия изпраща и 100 мобилни металорежещи устройства Vulkan 10, произведени в страната, които вече са доказали своята ефективност при спасителни и разминиращи операции на терен.