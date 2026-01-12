Войната в Украйна:

Трансформатори от Балканите пътуват към Украйна (СНИМКИ)

12 януари 2026, 12:20 часа 177 прочитания 0 коментара
Трансформатори от Балканите пътуват към Украйна (СНИМКИ)

Хърватското сдружение „Добро, добри, додо“ предостави спешна помощ за украинския енергиен сектор в тези критични времена, похвали се посолството на Украйна в Хърватия, което публикува в социалните мрежи снимки от изпращането на помощта, предаде хърватската медия "Индекс".Помощта идва в критичен момент за Украйна, тъй като страната е изправена пред екстремен полярен студ и температури, падащи под -20°C.

В същото време поради продължаващите руски атаки срещу критична инфраструктура, милиони украинци са изправени пред дългосрочни прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

В какво се състои помощта?

Снимките показват товаренето на трансформатори, помпи и друго техническо оборудване, което е от решаващо значение за бързото отстраняване на повреди в мрежата и осигуряване на минимални условия за живот на цивилното население през зимните месеци.

 

Правителството на Хърватия също помага на Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Хърватската медия припомня, че наскоро на правителствено заседание е обявено, че Хърватия изпраща и 100 мобилни металорежещи устройства Vulkan 10, произведени в страната, които вече са доказали своята ефективност при спасителни и разминиращи операции на терен. ОЩЕ: След руски удари: Две големи области в Украйна са без ток, нови пожари и жертви в Одеса (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия Трансформатори студ война Украйна
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес