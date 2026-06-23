"Въздухът е сериозно замърсен": Жители на босненски град са призовани да не напускат домовете си (ВИДЕО)

Поради голям пожар на сметище близо до босненския град Мостар, който засегна и служебни помещения и депо за гуми, качеството на въздуха е сериозно влошено, затова градските служби издадоха предупреждение към гражданите и препоръчаха да избягват да бъдат на открито, предаде хърватската медия "Индекс". Пожарникари от Мостар с няколко превозни средства, членове на въоръжените сили на Босна и Херцеговина с цистерни гасят пожара от сутринта, а самолетът Air Tractor участва в гасенето му от въздуха.

Замърсяването на въздуха

Босненският град Мостар е изправен пред високо ниво на замърсяване на въздуха поради пожар на депо за отпадъци, който гори от вчера, според данни на международната служба IQAir и Федералния хидрометеорологичен институт на Босна и Херцеговина.

Според IQAir, измервателна станция в кампуса на Университета в Мостар в центъра на града е регистрирала индекс на замърсяване на въздуха от 210, което е класифицирано като много нездравословен въздух по американската скала. Основният замърсител са фините въздушни частици PM2.5, микроскопични частици прах, дим, сажди, пепел и други вещества, които хората вдишват.

Те са опасни, защото могат да проникнат дълбоко в белите дробове, а някои от тях дори могат да попаднат в кръвния поток. Изключително лошото качество на въздуха се потвърждава и от данни на Федералния хидрометеорологичен институт на Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Огнен ад в училищен двор: Арестуваха младежи за масов палеж на коли