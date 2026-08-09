Добри новини за Хърватия: От вторник имат по-ниски цени на горивата

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович обяви пред хърватските медии днес, че всички видове горива в страната му ще бъдат по-евтини от вторник, 11 август 2026 г. Причината за тази промяна е, че правителството преминава към седмично регулиране на цените вместо досегашното двуседмично. Именно това потвърди Пленкович, като според него тази промяна ще позволи по-бърза реакция на промените на пазара, предаде хърватската медия "Индекс".

„Правителството вече, вместо на двуседмична база, ще реагира на едноседмична база. Тази промяна ще бъде от полза за нашите шофьори, граждани и икономика“, каза Пленкович и обяви спешно заседание на правителството за утре сутринта.

С колко намаляват цените?

Хърватският премиер обяви още, че цената на Eurosuper ще бъде по-ниска с 6 цента, а на Eurodiesel с 4 цента. Синият дизел ще поевтинее с 3 цента, докато цената на бензина за резервоари и бутилки ще падне с 8 цента.

„Чудесна новина за шофьорите. Горивото ще бъде по-евтино, включително и на петте енергийни източника“, похвали се още Андрей Пленкович.

Това ще бъдат новите цени в Хърватия

По данни на хърватската медия "Индекс" Евродизелът в Хърватия ще бъде - 1,71 евро, Евросупер - 1,56 евро, а синият дизел 1,18 евро. ОЩЕ: "Вече няма нужда от изкопаеми горива": "Грийнпийс" иска да не се добива нефт и газ в Черно море