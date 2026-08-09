След думите на Зеленски за Косово в полза на Сърбия: Албания недоволства

"Точно както Албания стои и ще продължи да стои твърдо зад суверенитета, независимостта, териториалната цялост и европейското бъдеще на Украйна, ние също толкова твърдо стоим зад суверенитета, независимостта и полагащото му се място на Косово в евроатлантическото семейство. По този въпрос не бива да има недоразумения: всеки опит да се направи паралел или да се установи равенство между Косово и която и да е друга международна ситуация е погрешен, опортюнистичен и дълбоко подвеждащ". Това се посочва в позиция на албанското министерство на външните работи.

Реакцията дойде след като по време на официално посещение в Белград украинският президент Володимир Зеленски заяви, че уважава териториалната цялост на Сърбия в контекста на въпроса за Косово. По време на посещението Зеленски получи подкрепата на Вучич за Крим. ОЩЕ: Удар за Путин: Зеленски получи подкрепа от Вучич за Крим, даде му такава за Косово (ВИДЕО)

В тази връзка от албанското външно министерство посочват, че случаят на Косово стои на собствените си исторически, политически и правни основи.

"По искане на Общото събрание на ООН Международният съд беше недвусмислен: обявяването на независимост на Косово не е нарушило международното право. Агресията на Русия срещу Украйна е съвсем различен въпрос. Тя представлява тежко нарушение на Устава на ООН и международното право и крещящо нарушение на международния ред, основан на правила", добавят още от албанското министерство.

President Zelenskyy’s visit to Serbia is important. Dialogue is always welcome, particularly when it creates space to address difficult questions with clarity, responsibility and a sense of history.



Just as Albania stands, and will continue to stand, firmly with Ukraine’s… pic.twitter.com/6bdW1hyYwF — Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) August 9, 2026

Визията на Албания за Западните Балкани

Албания смята, че мирните, стабилни и европейски Западни Балкани изискват приемане на реалността и необратимостта на независимостта на Косово.

Министерството на външните работи в Тирана заявява още ,че независимостта на Косово е допринесла за регионалната стабилност и е част от бъдеще, в което границите не се променят със сила, а народите и общностите могат да определят бъдещето си в мир и сигурност.

"Твърдо отстояваме също, че Сърбия и Косово принадлежат към общо европейско бъдеще. Нормализирането на отношенията им, което в крайна сметка ще доведе до взаимно признаване, няма да отслаби Сърбия. Напротив, то би помогнало за затварянето на една от най-болезнените глави от новата история на нашия регион и би отворило пътя към истинско помирение, добросъседски отношения и траен мир. Западните Балкани се нуждаят от тази положителна енергия днес, може би повече от всякога", посочват още от албанското МВнР.

Визитата на Зеленски: Стъпка за отдалечаване на Сърбия от Русия

Според тях посещението на президента Зеленски в Сърбия е в интерес на първо място на интересите на Украйна.

"Това е едновременно разбираемо и легитимно. И все пак, всяка стъпка, която помага на Сърбия да се отдалечи от злокачественото влияние на Русия и да се доближи до Европа, е положителна. Но всеки ангажимент е и възможност за постигане на фундаментално разбирателство: Западните Балкани трябва да се движат напред, а не назад", добавят още от МВнР на Албания. ОЩЕ: Зеленски пристигна на първо посещение в Сърбия