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Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза

09 август 2026, 18:55 часа 1490 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия събира експерти от строителния сектор, инженери и други, за да обсъдят как може да се промени речното течение на Ибър - обща река между Сърбия, Черна гора и Косово, предаде предаде Радио и телевизия на Сърбия. "Щом вече тормозят толкова много нашия народ, да видим, имаме различни причини за промяна на речното течение на Ибър, така че ще видим какво ще направят албанците и как ще се държат. Ние сме суверенна държава".

Сърбия не седи на много столове, има си сръбски

 Вучич заяви днес, че Сърбия не седи на множество столове, а има само свой собствен – сръбски. Думите му дойдоха в отговор на въпроса как коментира критиките, че Сърбия седи на множество столове, Вучич каза, че е атакуван за това в Германия, САЩ, Англия, а често и в Русия и Украйна.

„Не ме интересува. Това само потвърждава моята политика. Не искам да бъдем ничии слуги, аз бях избран, положих клетва върху Конституцията и върху Мирославовото евангелие. Ако е необходимо, трябва да правим жертви, за да запазим независимостта и автономността си“, подчерта Вучич, пише още Радио и телевизия на Сърбия. ОЩЕ: Вучич е притеснен за Дунав: Ако падне с още 30 сантиметра, с нас е свършено

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Косово Черна гора Сърбия безводие река
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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