Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия събира експерти от строителния сектор, инженери и други, за да обсъдят как може да се промени речното течение на Ибър - обща река между Сърбия, Черна гора и Косово, предаде предаде Радио и телевизия на Сърбия. "Щом вече тормозят толкова много нашия народ, да видим, имаме различни причини за промяна на речното течение на Ибър, така че ще видим какво ще направят албанците и как ще се държат. Ние сме суверенна държава".

Сърбия не седи на много столове, има си сръбски

Вучич заяви днес, че Сърбия не седи на множество столове, а има само свой собствен – сръбски. Думите му дойдоха в отговор на въпроса как коментира критиките, че Сърбия седи на множество столове, Вучич каза, че е атакуван за това в Германия, САЩ, Англия, а често и в Русия и Украйна.

„Не ме интересува. Това само потвърждава моята политика. Не искам да бъдем ничии слуги, аз бях избран, положих клетва върху Конституцията и върху Мирославовото евангелие. Ако е необходимо, трябва да правим жертви, за да запазим независимостта и автономността си“, подчерта Вучич, пише още Радио и телевизия на Сърбия. ОЩЕ: Вучич е притеснен за Дунав: Ако падне с още 30 сантиметра, с нас е свършено