Орбан си хапна сладко кебапчета в Сърбия (ВИДЕО)

След "влюбването от пръв поглед" в Хърватия - бившият унгарски премиер Виктор Орбан изглежда обикаля Балканите. Той е бил гостенин на фестивала на духовата музика на Гуча в Драгичево, Сърбия, съобщава сръбското издание „Блиц“ (Blitz), позовавайки се на изказване на очевидец пред агенция RINA. Визитата на Орбан е отразена и широко от македонските медии, сред които "Вечер", "Плюс инфо", "Во центар", Пулс 24 и други.

„Не можем да повярваме на очите си. Той дойде като обикновен гост – без дистанцираност, усмихнат, пушещ и готов да се наслади на Гуча", разказал очевидец пред RINA. Източникът споделя, че Орбан не отказвал да си прави селфита с посетителите и се разхожда спокойно по улиците.

Орбан се превърна в атракция

Новината за пристигането му се разпространи бързо в Драгачево и граждани започнаха да се приближават до него, за да го поздравят и да се снимат с него. Орбан беше сърдечен през цялото време, търпеливо отговаряше на хората и приемаше поздрави с усмивка. Така пристигането му се превърна в една от най-забележителните сцени на тазгодишния парламент – европейски държавник сред народа, на една маса с депутатите, с бира и известния сръбски специалитет. Публикацията „Орбан пристигна в Гуча и седна на масата: Ето какво поръча“ се появи първо във Vo Centar. ОЩЕ: Обиск в централа на ФИДЕС, Виктор Орбан заговори за "произвол"