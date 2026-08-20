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Дрон над Румъния е щял да направи голяма беля: Пореден случай в Черно море

20 август 2026, 13:59 часа 1361 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Maritime Robotics AS
Дрон над Румъния е щял да направи голяма беля: Пореден случай в Черно море

Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца съобщи, че морски дрон, натоварен с експлозиви, е бил унищожен от румънската армия с бордовото оръдие на самолет F-16 в района на платформата Neptun Deep в Черно море, предаде румънската информационна агенция Agerpres.  Това е вторият случай на дрон за последното денонощие на румънска територия. Часове преди това дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу Украйна. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча,

Ситуацията в Черно море

„Тази сутрин (четвъртък) бяхме информирани от бреговата охрана за морски дрон на няколкостотин метра от извършваните работи по добив на газ на платформата Neptun Deep, в изключителната икономическа зона, на 80 мили източно от Констанца. На ниво MApN беше създадена командна клетка, която поиска на ниво НАТО поемането на командването на ниво румънска армия", се казва в съобщението. 

Можело е да стане голяма беля

От думите на военния министър на Румъния става ясно, че е бил застрашен животът на няколкостотин души на борда на платформата.

"След извършените анализи и в координация с президента на Румъния, за да се защити животът на няколкостотин души, работещи на платформата, и да се осигури критичната инфраструктура, беше взето решение за унищожаване на дрона. За ускоряване на действията два румънски изтребителя F-16 бяха вдигнати във въздуха със заповед за стрелба. Дронът беше безопасно унищожен. Беше зареден с експлозиви“, написа Раду Мируца във Facebook. ОЩЕ: По време на атака срещу Украйна: Руски дрон падна в Румъния

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Румъния Черно море руски дрон война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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