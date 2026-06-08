За да има напредък за ЕС: Марта Кос призова за правителство в Косово

За да може Косово да напредне по пътя си към ЕС, политическите сили сега трябва да се обединят и да намерят компромиси за изграждане на институционална стабилност. Това стана ясно от думите на еврокомисаря по разширяването Марта Кос в платформата Х след изборната победа на Албин Курти в Косово. Тя поздрави Курти за победата и най-вече по думите й за спокойния и приобщаващ организиран процес на гласуване.
"Очаквам с нетърпение да се върна в Косово при първа възможност, за да засиля работата по интеграцията на страната в ЕС и да продължа работата по финансирането на Плана за растеж", заяви още Кос.
Congratulations @albinkurti on winning the elections in Kosovo, and importantly on the calm, inclusive and orderly voting process.— Marta Kos (@MartaKosEU) June 8, 2026
For Kosovo to progress on its EU path, political forces must now come together and find compromises to build institutional stability.
I look…
Припомняме, че тя посети за първи път Косово на 15 май 2026 г. в навечерието на косовските избори. ОЩЕ: Марта Кос с първа визита в Косово
Косовските избори
Ситуацията от няколко години в Косово е доста нестабилна, като правителствата не се задържат дълго, ако въобще биват сформирани такива.
В неделя се проведоха третите избори само за 18 месеца, след като нито една партия не успя да осигури достатъчно силно мнозинство, за да сложи край на политическата криза в страната. По-късно стана ясно, че партията на косовския премиер Албин Курти спечели най-много гласове на предсрочните избори, съобщава АФП.
Той обаче няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да управлява самостоятелно, като предстоят трудни преговори за формиране на коалиция. ОЩЕ: Курти печели изборите в Косово, но няма да има мнозинство