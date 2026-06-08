За да има напредък за ЕС: Марта Кос призова за правителство в Косово

За да може Косово да напредне по пътя си към ЕС, политическите сили сега трябва да се обединят и да намерят компромиси за изграждане на институционална стабилност. Това стана ясно от думите на еврокомисаря по разширяването Марта Кос в платформата Х след изборната победа на Албин Курти в Косово. Тя поздрави Курти за победата и най-вече по думите й за спокойния и приобщаващ организиран процес на гласуване.

"Очаквам с нетърпение да се върна в Косово при първа възможност, за да засиля работата по интеграцията на страната в ЕС и да продължа работата по финансирането на Плана за растеж", заяви още Кос.

Congratulations @albinkurti on winning the elections in Kosovo, and importantly on the calm, inclusive and orderly voting process.



For Kosovo to progress on its EU path, political forces must now come together and find compromises to build institutional stability.



I look… — Marta Kos (@MartaKosEU) June 8, 2026

Припомняме, че тя посети за първи път Косово на 15 май 2026 г. в навечерието на косовските избори. ОЩЕ: Марта Кос с първа визита в Косово

Косовските избори

Ситуацията от няколко години в Косово е доста нестабилна, като правителствата не се задържат дълго, ако въобще биват сформирани такива.

В неделя се проведоха третите избори само за 18 месеца, след като нито една партия не успя да осигури достатъчно силно мнозинство, за да сложи край на политическата криза в страната. По-късно стана ясно, че партията на косовския премиер Албин Курти спечели най-много гласове на предсрочните избори, съобщава АФП.

Той обаче няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да управлява самостоятелно, като предстоят трудни преговори за формиране на коалиция. ОЩЕ: Курти печели изборите в Косово, но няма да има мнозинство