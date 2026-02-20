Ясна е първата полуфинална двойка за Купата на България

Шампионът Рилски спортист победи Академик Бултекс 99 с 88:81 във втория четвъртфинален мач от Финалната осмица на efbet Купа на България по баскетбол. Срещата се проведе в "Арена Ботевград", където се провежда тазгодишното издание на турнира. Това бе пореден сблъсък между двата отбора в рамките на турнира, като победителят ще се изправи срещу Локомотив Пловдив на полуфиналите в събота. Локомотив по-рано днес надигра Берое Стара Загора със 117:101 в първия четвъртфинал.

Академик показа характер и оказа съпротива на шампиона на България, но в крайна сметка Рилски спортист пречупи съперника си в последната четвърт.

Рилски спортист е вторият полуфиналист за Купата на България

Алън Арнет и Александър Янев отбелязаха по 16 точки за Рилски спортист, като Арнет добави 7 борби, а Янев - 9 отскочили топки. Трима играчи на Рилски спортист завършиха с по 10 точки - Джонатан Дейвис, Деян Карамфилов и Мирослав Васов.

За Академик 22 точки реализира капитанът Васил Бачев, който отбеляза 6 тройки от 11 опита. Николай Михайлов направи дабъл-дабъл с 19 точки и 12 борби, а Демаркъс Шарп се отличи с 15 точки и 6 асистенции. Обрад Томич записа 12 точки, 8 борби и 7 асистенции.

Утре ще бъдат определени останалите два полуфиналиста в надпреварата. Миньор 2015 ще се изправи срещу действащия носител на трофея Черно море Тича, а домакинът Балкан ще играе срещу Спартак Плевен.

"Не мога да кажа, че защитата ни помогна да спечелим, а може би някакво по-голямо желание за победа. Може би този мач в Самоков от редовния сезон, последния, който играхме с Пловдив и беше лесна победа, ни изигра лоша шега днес. Мисля, че излязохме малко лежерни и това можеше да ни коства победата днес. Надявам се в следващия мач да подходим по-сериозно и още от самото начало да покажем нашата игра. Срещу Локомотив очаквам, че ще стане доста оспорван мач. Ако играем така, както днес, нещата няма да са окей. Отборът на Локомотив Пловдив е доста атлетичен отбор, играе с много енергия в транзиция в нападение. Ако не бъдем на 100 % и не дадем всичко от себе си, мисля, че ще стане много труден мач за нас. Знаехме, че Академик имат проблеми под коша, но всичко си зависи от нас. Днес просто излязохме лежерно и не трябва да допускаме такова нещо да се случва за следващите мачове. Това ми е четвърти сезон в Самоков и нямам спечелена Купа. Мисля, че всеки един играч от отбора е мотивиран този сезон да я спечелим", сподели пред Sportal баскетболистът на Рилски спортист

"Допуснахме няколко грешки, които смятам, че бяха фатални, чисто тактически неща, които бяхме коментирали. През целия мач изглеждаше, че сме близо, но за да победим Рилски, трябва да сме перфектни, а ние не бяхме. Факти, липсва ни един висок играч, без който в ротацията е много трудно. Обрад и Ники трябваше да играят почти цял мач без смяна, наложи се Джей да играе на нетипична за него позиция и направи пет фала, което го извади извън игра. Смятам, че през днешния мач чисто физически не можахме да се противопоставим на отбора на Рилски спортист и накрая те заслужено победиха. Много е трудно да се прогнозира кой ще вдигне Купата. Това е турнир, в който винаги има изненади. В днешния ден фаворитите си взеха мачовете, ще видим за утре. Ако трябва да споделя лично мое мнение, смятам, че на този етап отборът на Балкан играе най-постоянен баскетбол. От началото на сезона мисля, че показват най-добра игра и всеки има роля и си я знае. Домакини са и съм сигурен, че ще имат много добра подкрепа в залата и смятам, че те са фаворит за спечелване към днешна дата", каза ветеранът на Академик Пловдив Асен Великов

А ето какво казаха след мача и треньорите на двата тима:

"Няма как да е лесно. Ще видите, че и останалите мачове няма да бъдат толкова лесни на никого. Всеки идва тук и в един мач всичко се случва. Ние последните пет години играем с Пловдив, а аз не си спомням да сме имали лесен мач с тях на четвъртфинал, независимо дали сме били извън Самоков или в Самоков. Спомняте си, миналата година също беше много труден мачът, накрая едва спечелихме. Психологически мачове са и особено когато предишния мач си играл срещу тях и си го спечелил с повече точки, след това има едно леко отпускане. Аз мисля, че днес нямаше, но винаги е труден първият мач. Със сигурност очаквам много труден мач срещу Локомотив. Те ни победиха в Самоков, ние ги победихме в Пловдив. Те са отбор, който играе много хубав баскетбол, особено в нападение. Много са агресивни, имат много оръжия и очаквам много тежък полуфинал. Ще се опитаме първо да си починем и да се подготвим по най-добрия начин за тях. Ние сме отбор, който се бори винаги да бъде на първите места. Разбира се, не винаги се получава, но ще дадем всичко от себе си и, разбира се, сме тук с идеята ние да спечелим Купата. Смятам, че на новите попълнения им трябва още време. На Глишич му е втори мач, а на Дейвис му е четвърти мач, но на предишните беше изцяло извън форма. Навлизат в ритъм, все още се опознаваме, но съм сигурен, че когато трябва, когато дойдат плейофите, те ще бъдат на нивото, на което трябва да бъдат. Не мисля, че липсата на висок човек в подкошието за Академик ни накара да се отнесем несериозно. Обаче един страхотен Васил Бачев поведе отбора. Вижте какви страхотни шутове вкара. Страхотен лидер, поздравявам го за това нещо. Не мога да кажа, че не сме подходили сериозно, ние си играхме, но вижте колко трудни шутове вкараха първото полувреме, а от друга страна те имаха 5-6 тройки на полувремето, ние имахме една и пак водехме с 4 точки, така че не мисля, че сме ги подценили"

Любомир Киров / Рилски спортист

"Смятам, че липсата на ключови играчи от нашия отбор много се отрази. Ватанго Донзо ни е основен играч в ротацията. Ние разполагаме с трима високи играчи и когато единият е извън строй, става много тежко за другите, защото в съвременния баскетбол да играеш по 38-40 минути, особено за високи играчи, е много тежко и въпреки всичко смятам, че момчетата положиха оптимални усилия и мисля, че даде голямо отражение, защото когато енергията на един играч намалява, той дори да знае какво да направи в дадената ситуация, просто тялото не му го позволява. Нашият ростер си е такъв, че ако един играч липсва, почти винаги дава някакво отражение и когато става въпрос за отбор от ранга на Рилски спортист, това е, грубо казано, фатално, защото те имат доста добра ротация, а ние на пейката имаме млади момчета, които са 17-18-годишни, но не са все още готови да играят срещу отбори като Рилски спортист. Днес беше един от малкото мачове, в които процентът ни от тройката беше добър, особено до полувремето, но с натежаването на умората ефективността на всеки един играч намалява. Мисля, че Рилски ще спечелят турнира за Купата на България. Смятам, че те са в оптимална форма, без да подценявам другите, но като ротация на пейката и ритъм, в който се намират, ми се вижда, че те са най-солидният отбор. Нашите момчета тренират добре, взехме няколко мача, които ни доближиха до осмицата, въпреки че бяхме доста надолу в таблицата. Имаме още един мач с Левски, който е много важен, но в третото завъртане просто регламентът не е в наша полза, защото на отборите, които са от нашата черга, ще гостуваме, а на тези, които са на по-високо ниво, ще домакинстваме, но затова е това завъртане – да се борим за оцеляване. Ватанго Донзо е с дискова херния, а лечението ѝ не е с ясен срок и сме взели всички необходими мерки. Добри лекари се грижат за него и се надяваме в рамките на 10-15 дни да се върне да тренира и да играе, но положението му не е цветущо."

Йордан Иванов / Академик Пловдив