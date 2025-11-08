Войната в Украйна:

Везенков помогна на Олимпиакос за страхотен обрат срещу сръбски гранд

08 ноември 2025, 09:31 часа 196 прочитания 0 коментара
Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият гръцки тим Олимпиакос надиграха сръбския Партизан с 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13) като домакини в двубой от деветия кръг в баскетболната Евролига за мъже. За Олимпиакос успехът беше втори пореден и общо шести, като отреди на състава четвърто място във временното класиране, а негативната серия за Партизан продължава вече в четвърти мач.

По-силна последна част беше ключова за победата на домакините, които имаха солидно превъзходство в борбата под коша, овладявайки 40 срещу 26 борби за белградския отбор.

Александър Везенков по традиция беше сред титулярите и допринесе с 14 точки, 4 борби и 2 асистенции за 33 минути на терена.

Първото полувреме беше много оспорвано, а разликата не надвиши с 6 точки, с колкото водеше Олимпиакос – 31:25 в средата на втората четвърт. Гостите отговориха със серия от 10 безответни точки и обърнаха до 35:31 в своя полза при оставащи две минути и половина до почивката. Последва нова размяна на водачеството и след 20 минути игра Партизан имаше точка аванс – 39:38.

Сръбският тим остана водещ в резултата в третата част и преди заключителния период водеше с 58:53. По-малко от две минути по-късно Партизан дръпна с 8 точки при 62:54, но баскетболистите на Олимпиакос направиха серия от 6:0 и скъсиха дистанцията до 60:62. Пет минути преди края на мача след точни наказателни удари на Тайлър Дорси домакините изравниха за 64:64, но отборът от Белград пак взе аванс. Шакил Маккисик изведе Олимпиакос напред със 73:71 при оставащи минута и половина, а грандът от Пирея повече не изпусна водачеството.

Като най-резултатен за победата завърши Томас Уолкъп с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции, докато за Партизан Дуейн Уошингтън реализира 20 точки.

За Олимпиакос предстои домакинство на временния лидер - литовския Жалгирис на 12 ноември в Евролигата и гостуване на Армани Олимпия Милано в Италия два дни по-късно. Преди това Везенков и съотборниците му ще приемат тима на Кардица в среща от гръцкото първенство в неделя.

