Историческа победа с 93 точки разлика за националките на България по баскетбол! (ВИДЕО)

Националният отбор на България по баскетбол за жени постигна рекорден успех над тима на Азербайджан с 93 точки разлика - 141:48 (30:15, 26:12, 48:12, 37:9) при визитата си в Баку в двубой от първия кръг в група Е на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Това е исторически по резултатност мач за "лъвивицте" в пресявките на Стария континент. Доминацията им бе осезаема през цялото време - 50 срещу 26 при борбите и 39 срещу 12 при асистенциите. Най-голямата разлика достигна внушителните 94 точки.

България прегази Азербайджан

В групата са още съставите на Украйна и Черна гора, като за българките сега предстои да пътуват до латвийската столица Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу украинките. Три дни по-късно, на 18 ноември, от 19.00 часа в „Арена Ботевград“ тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

Българките поведоха от самото начало и поеха контрола върху двубоя. Със серия от 8 безответни точки в първата част националките дръпнаха с 22:10 за по-малко от осем минути игра, а в края на периода вече водеха с 30:15. През втората част "лъвиците" имаха пълно надмощие и увеличаваха постепенно аванса си, който достигна 29 точки - 56:27.

Второто полувреме започна в подобен тон. Националките направиха серия от 14:0 за около две минути и се откъснаха с 43 точки при 70:27, фиксирани с тройка на Борислава Христова. Състезателките, водени от Таня Гатева, реализираха зрелищните 48 точки в тази част, а най-голямата им преднина до момента беше 65 точки, за да водят със 104:39 преди последната четвърт. В нея мачът се доиграваше и това позволи на Гатева да даде повече минути на всичките си баскетболистки.

Най-резултатна за успеха на България беше Илияна Георгиева с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции. Валерия Алексиева се отличи с 19 точки и 8 асистенции, а по 16 точки вкараха Кайла Хилсман и Гергана Иванова.

