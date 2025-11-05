Олимпийската шампионка, която загуби 50 млн. долара и трябваше да продаде медалите си, за да оцелее

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Макар баскетболът да е предимно мъжки спорт, има много жени, които са оставили своя впечатляващ отпечатък. Шерил Свупс е отличен пример за това. Баскетболистката от WNBA е спечелила четири титли от шампионата на WNBA, три титли за най-полезен играч и три олимпийски златни медала. Тези успехи са донесли и колосални приходи в сметката ѝ - над 50 милиона долара през цялата ѝ кариера. Свупс е и първата жена, която има свои собствени спортни обувки: Nike Air Swoopes.

Майкъл Джордан на женския баскетбол

Шерил Свупс е широко призната за една от най-великите и влиятелни играчи в историята на женския баскетбол. Комбинацията от нейните умения в отбелязването на точки, интензивната защита и всестранните ѝ способности ѝ помогнаха да доминира в WNBA и американския баскетбол в продължение на повече от десетилетие. Тя изгрява на националната сцена като колежанска звезда в Тексас Тех, водейки Лейди Райдърс до шампионската титла на NCAA през 1993 г. Тя е първата състезателка, подписала договор с WNBA за нейния първи сезон през 1997 г., и бързо се превърна в лицето на новосъздадената лига. През 12-годишната си кариера в WNBA, предимно с Хюстън Кометс, Свупс се утвърди като една от най-доминиращите сили, които лигата някога е виждала.

Свупс прекара 11 сезона в Хюстън Кометс от 1997 до 2007 г., като доведе отбора до първите четири шампионски титли в WNBA. Тя беше обявена за най-полезен играч (MVP) в лигата три пъти (2000, 2002, 2005) и за най-добра в защита три пъти (2000, 2002, 2003). Свупс е единствената баскетболистка в историята на WNBA, която печели и MVP, и най-добра защитничка на годината в един и същи сезон, като постига това постижение два пъти. Свупс може да се похвали с три олимпийски титли с отбора на САЩ - от Атланта 1996 Сидни 2000 и Атина 2004, както и два златни медала от Световното първенство в Германия през 1998 г. и Китай 2002.

Възходът и падението на Свупс

Впечатляващото в играта на Свупс е, че тя притежава рядко срещана комбинация от офанзивна мощ и отлични защитни умения. Влиянието на Свупс върху женския баскетбол е почти безпрецедентно. Тя беше Майкъл Джордан на женския баскетбол – супер атлетична, изключително конкурентна суперзвезда, която можеше да доминира и в двете зони на игрището. Свупс помогна за популяризирането на WNBA като първата истинска фигура, проправяйки пътя за бъдещите поколения. Трите ѝ награди за най-полезен играч, четирите шампионски титли и постоянното ѝ отлично представяне през дългата ѝ кариера затвърждават мястото ѝ сред най-доминиращите играчи в историята на лигата.

Контролираше играта, но не и финансите си

Свупс доминираше на игрището и контролираше играта, но не успяваше да контролира финансите си. Лоши инвестиции и провали в бизнеса изчерпаха богатството ѝ и в крайна сметка я принудиха да обяви фалит през 2004 г. В резултат на това суперзвездата беше принудена да продаде по-голямата част от трофеите си и олимпийските си златни медали, за да излезе от червената зона. Свупс продължи да играе баскетбол до 2011 г., но въпреки това днес нейното нетно състояние се оценява на едва 300 000 долара.

Автор: Дария Александрова

