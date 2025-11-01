Войната в Украйна:

Везенков отново блести при надлъгване на Олимпиакос в Евролигата

Олимпиакос с Александър Везенков се наложи над Апоел Тел Авив с 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15) в осмия кръг на баскетболната Евролига. Така тимът от Пирея спечели петата си победа в турнира до момента и сложи край на серията от четири поредни успеха на Апоел, който все още играе домакинските си срещи в София.

Александър Везенков за пореден път бе най-резултатен в мача с 14 точки. Българският национал добави 4 спечелени борби и една асистенция. Той бе резерва през повечето време, но се появи в игра в решаващите последни три минути, като успя да реализира кош с фаул, а в последните секунди отново бе фаулиран и реализира още два, като бе пет от пет от наказателната линия. Тайлър Дорси от Олимпиакос завърши с 11 точки, а Никола Милутонович - с 10. За Апоел най-резултатен бе Антонио Блекни, а сърбинът Василе Мичич реализира 10, включително и две тройки в последните минути. Олимиакос се изкачи на четвърто място с 5 победи и 3 загуби, една позиция по-напред е Апоел с 6 успеха и две поражения.

По-рано Монако надигра Панатинайкос с 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26). Кендрик Нън от Панатинайкос бе над всички със своите 26 точки, но цели петима играчи на Монако завършиха с двуцифрен актив точки - Ели Окобо (15), Майк Джеймс (13), Матю Стразел (12), Джеръм Блосомгейм (11) и Неманя Недович (11). Монако е на пета позиция, а Панатинайкос - на седма.

Испанският Баскония победи турския Анадолу Ефес с 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17). Шейн Ларкин от Анадолу Ефес бе най-резултатен с 23 точки. Тимоте Луваву-Кабаро добави 20 за победителите, а Матео Спаньоло се отличи с 19. Това бе втора победа за Баскония, който се отласна от последното място, а Анадолу Ефес също е след последните пет отбора с три победи и пет поражения.

Барселона победи драматично Партизан със 78:76 (18:17, 15:24, 25:15, 20:20) в Белград. Сърбите водеха със 74:71 минута преди края, но испанците изиграха по-хладнокръвно последните секунди. Грузинецът Торнике Шенгелия бе лидерът на Барселона с 24 точки, 5 борби и 5 асистенции. Дуан Вашингтон бе най-резултатен за Партизан с 21. Тимът на Барселона е на осмо позиция, Партизан е 17-и.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
